أسعار النفط تهبط مع انتهاء حرب غزة

تراجعت أسعار مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها، وسط تفاؤل حذر بشأن تراجع التوترات في ، وتوقعات الإمدادات.تداول خام "برنت" قرب 65 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 1.6% يوم الخميس، في حين انخفض خام "غرب الوسيط" إلى ما دون 62 دولاراً. (الشرق)