إقتصاد

أسعار النفط تهبط مع انتهاء حرب غزة

Lebanon 24
10-10-2025 | 04:08
تراجعت أسعار النفط مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها، وسط تفاؤل حذر بشأن تراجع التوترات في الشرق الأوسط، وتوقعات الإمدادات.
تداول خام "برنت" قرب 65 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 1.6% يوم الخميس، في حين انخفض خام "غرب تكساس الوسيط" إلى ما دون 62 دولاراً. (الشرق)
الشرق الأوسط

تكساس

