إقتصاد
أسعار النفط تهبط مع انتهاء حرب غزة
Lebanon 24
10-10-2025
|
04:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار
النفط
مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها، وسط تفاؤل حذر بشأن تراجع التوترات في
الشرق الأوسط
، وتوقعات الإمدادات.
تداول خام "برنت" قرب 65 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 1.6% يوم الخميس، في حين انخفض خام "غرب
تكساس
الوسيط" إلى ما دون 62 دولاراً. (الشرق)
الشرق الأوسط
تكساس
تابع
