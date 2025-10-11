انهيار في وول ستريت.. عمالقة التكنولوجيا يفقدون 770 مليار دولار في يوم واحد!

Advertisement

شهدت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة يوم الجمعة تراجعاً حاداً أفقدها نحو 770 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعدما هوت أسهم إنفيديا وأمازون وتسلا بنحو 5% لكل منها، مما دفع مؤشر ناسداك للهبوط بنسبة 3.6%، في أسوأ أداء له منذ أبريل الماضي.وجاءت هذه التراجعات بعد أن هدد الرئيس الأميركي بفرض "زيادة ضخمة" في الرسوم الجمركية على الواردات ، قبل أن يعلن لاحقاً أن ستفرض رسوماً بنسبة 100% على الواردات من ، اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، إضافة إلى قيود على تصدير "البرمجيات الحيوية"، ما زاد الضغوط على أسهم التكنولوجيا في جلسات ما بعد الإغلاق.وتراجعت أسهم أمازون وإنفيديا وتسلا مجدداً بنحو 2% إضافية في التعاملات اللاحقة لإعلان .