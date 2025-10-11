26
انهيار في وول ستريت.. عمالقة التكنولوجيا يفقدون 770 مليار دولار في يوم واحد!
Lebanon 24
11-10-2025
|
03:38
A-
A+
شهدت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة يوم الجمعة تراجعاً حاداً أفقدها نحو 770 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعدما هوت أسهم إنفيديا وأمازون وتسلا بنحو 5% لكل منها، مما دفع مؤشر ناسداك للهبوط بنسبة 3.6%، في أسوأ أداء له منذ أبريل الماضي.
وجاءت هذه التراجعات بعد أن هدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بفرض "زيادة ضخمة" في الرسوم الجمركية على الواردات
الصينية
، قبل أن يعلن لاحقاً أن
الولايات المتحدة
ستفرض رسوماً بنسبة 100% على الواردات من
الصين
، اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، إضافة إلى قيود على تصدير "البرمجيات الحيوية"، ما زاد الضغوط على أسهم التكنولوجيا في جلسات ما بعد الإغلاق.
وتراجعت أسهم أمازون وإنفيديا وتسلا مجدداً بنحو 2% إضافية في التعاملات اللاحقة لإعلان
ترامب
.
