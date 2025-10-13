سامسونغ.. الذكاء الاصطناعي يقود الشركة إلى أعلى قيمة سوقية

Advertisement

حققت شركة للإلكترونيات الجنوبية أعلى قيمة سوقية في تاريخها، بعد ارتفاع سهمها بنسبة 6.1% ليصل إلى 94,400 وون (66 دولارًا)، لترتفع القيمة الإجمالية إلى نحو 433.7 مليار دولار.وجاء هذا الصعود الكبير مدفوعًا بـ طفرة وشرائح الذاكرة المتقدمة، إذ تستعد الشركة للاستفادة من دورة انتعاش عالمية في سوق رقائق الذاكرة (Supercycle)، تشمل شرائح DRAM وNAND التي تشهد طلبًا غير مسبوق بسبب انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.ووفقًا لتقارير مالية، فإن شركتي إنفيديا وسامسونغ في مراحل تفاوض نهائية لتوريد شرائح الذاكرة عالية النطاق (HBM)، وهي المكونات الأساسية لمعالجات الذكاء الاصطناعي الحديثة.كما رفعت مؤسسة السعر المستهدف لسهم سامسونغ بنسبة 14% إلى 111,000 وون، متوقعة استمرار الصعود حتى عام 2026.ويرى محللون أن سامسونغ تعيش "لحظة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها"، إذ أصبحت ثقة المستثمرين متزايدة بأن الشركة لن تفوّت الموجة هذه المرة كما حدث في فترات سابقة.وتزامن هذا النجاح مع تجديد سامسونغ شراكاتها مع وإنتل وتحسين كفاءة إنتاجها عند مستوى 2 نانومتر، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا لتصنيع معالجات Snapdragon 8 Elite Gen 5 لهواتف .ورغم تراجع السهم الطفيف بنسبة 2.9% بسبب جني الأرباح، يبقى أداء سامسونغ خلال 2025 أحد الأقوى عالميًا، في مؤشر واضح على أن الذكاء الاصطناعي أصبح الوقود الجديد لنمو الشركات التقنية الكبرى.