Advertisement

إقتصاد

سامسونغ.. الذكاء الاصطناعي يقود الشركة إلى أعلى قيمة سوقية

Lebanon 24
13-10-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1428841-638959572869354021.png
Doc-P-1428841-638959572869354021.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حققت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية أعلى قيمة سوقية في تاريخها، بعد ارتفاع سهمها بنسبة 6.1% ليصل إلى 94,400 وون (66 دولارًا)، لترتفع القيمة الإجمالية إلى نحو 433.7 مليار دولار.
Advertisement

وجاء هذا الصعود الكبير مدفوعًا بـ طفرة الذكاء الاصطناعي وشرائح الذاكرة المتقدمة، إذ تستعد الشركة للاستفادة من دورة انتعاش عالمية في سوق رقائق الذاكرة (Supercycle)، تشمل شرائح DRAM وNAND التي تشهد طلبًا غير مسبوق بسبب انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لتقارير مالية، فإن شركتي إنفيديا وسامسونغ في مراحل تفاوض نهائية لتوريد شرائح الذاكرة عالية النطاق (HBM)، وهي المكونات الأساسية لمعالجات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

كما رفعت مؤسسة مورغان ستانلي السعر المستهدف لسهم سامسونغ بنسبة 14% إلى 111,000 وون، متوقعة استمرار الصعود حتى عام 2026.

ويرى محللون أن سامسونغ تعيش "لحظة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها"، إذ أصبحت ثقة المستثمرين متزايدة بأن الشركة لن تفوّت الموجة هذه المرة كما حدث في فترات سابقة.

وتزامن هذا النجاح مع تجديد سامسونغ شراكاتها مع كوالكوم وإنتل وتحسين كفاءة إنتاجها عند مستوى 2 نانومتر، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا لتصنيع معالجات Snapdragon 8 Elite Gen 5 لهواتف galaxy.

ورغم تراجع السهم الطفيف بنسبة 2.9% بسبب جني الأرباح، يبقى أداء سامسونغ خلال 2025 أحد الأقوى عالميًا، في مؤشر واضح على أن الذكاء الاصطناعي أصبح الوقود الجديد لنمو الشركات التقنية الكبرى.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
أسهم الأسواق الناشئة تحلق بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
13/10/2025 16:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نقود سباق الذكاء الاصطناعي وعلينا زيادة الطاقة الكهربائية كي نبقى في المقدمة
lebanon 24
13/10/2025 16:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لتطوير الذكاء الاصطناعي العسكري.. هذا ما فعلته الصين
lebanon 24
13/10/2025 16:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
فاينانشال تايمز: الصين تطلب من شركاتها وقف شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا
lebanon 24
13/10/2025 16:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الكورية

كوالكوم

ستانلي

galaxy

مورغان

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:31 | 2025-10-13
09:30 | 2025-10-13
08:57 | 2025-10-13
07:44 | 2025-10-13
07:42 | 2025-10-13
06:31 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24