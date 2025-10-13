صادرات الصين إلى أميركا تهوي 27%.. وبكين تعزز أسواقها في آسيا وأفريقيا

Advertisement

تراجعت صادرات إلى بنسبة 27% خلال شهر أيلول الماضي، في مؤشر جديد على انهيار الهدنة التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، وسط تبادل التهديدات بفرض رسوم جمركية إضافية وقيود متبادلة.في المقابل، أظهرت بيانات الجمارك أن إجمالي الصادرات الصينية إلى العالم ارتفع بنسبة 8.3% سنوياً ليصل إلى 328.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ ستة أشهر، متجاوزاً توقعات المحللين.لكن الصادرات إلى الولايات المتحدة واصلت تراجعها للشهر السادس على التوالي، بعد انخفاضها بنسبة 33% في آب، ما يعكس تصاعد التوتر التجاري بين وبكين.ويرى محللون أن العلاقة التجارية بين الجانبين باتت "ضبابية ومتوترة"، خصوصاً مع سياسات الرئيس الأميركي الهادفة إلى إعادة المصانع إلى الأراضي الأميركية، في حين تردّ الصين بمحاولات لتوسيع أسواقها في مناطق أخرى من العالم.وأظهرت الأرقام أن صادرات الصين إلى جنوب شرق آسيا ارتفعت بنسبة 15.6%، وإلى أميركا اللاتينية بنسبة 15%، فيما سجّلت زيادة لافتة بنسبة 56% إلى القارة ، ما يشير إلى تحوّل استراتيجي في خريطة التجارة الصينية.وقال كبير المحللين الاقتصاديين في شركة "ناتيكسيس" غاري نغ إنّ "المرونة التي تظهرها الصادرات الصينية رغم الرسوم الجمركية المرتفعة تعود إلى انخفاض التكاليف الإنتاجية ومحدودية البدائل العالمية للبضائع الصينية".وتجددت المواجهة التجارية الجمعة الماضي بعد أن هدّد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية، إلى جانب ضوابط تصدير على البرمجيات الحساسة. وردّت بكين بإعلان فرض رسوم جديدة على السفن الأميركية وتوسيع قيود التصدير على بطاريات الليثيوم والمعادن النادرة والتقنيات المتقدمة.ويشير الخبراء إلى أن هذا التوتر قد يعيد إشعال حرب تجارية شاملة بين القوتين، ما يثير القلق من انعكاسات خطيرة على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار السلع والطاقة في المرحلة المقبلة.