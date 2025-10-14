صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية

Advertisement

رفع توقعاته لنمو اقتصاد لعام 2025 بشكل طفيف إلى 0.9%، قائلاً إن تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية كانت أقل من المتوقع حتى الآن.وفي أحدث تقرير له حول الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد توقعاته لرابع أكبر اقتصاد في بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في يوليو.وأبقى صندوق على توقعاته لنمو اقتصاد الجنوبية لعام 2026 عند 1.8%، وفقاً لوكالة "يونهاب" للأنباء.