إقتصاد
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية
Lebanon 24
14-10-2025
|
23:58
رفع
صندوق النقد الدولي
توقعاته لنمو اقتصاد
كوريا الجنوبية
لعام 2025 بشكل طفيف إلى 0.9%، قائلاً إن تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية كانت أقل من المتوقع حتى الآن.
وفي أحدث تقرير له حول
آفاق
الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد توقعاته لرابع أكبر اقتصاد في
آسيا
بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في يوليو.
وأبقى صندوق
النقد الدولي
على توقعاته لنمو اقتصاد
كوريا
الجنوبية لعام 2026 عند 1.8%، وفقاً لوكالة "يونهاب"
الكورية
للأنباء.
