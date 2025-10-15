استقرار في أسعار النفط؟

Advertisement

استقرت أسعار العالمية اليوم الأربعاء، مدعومة بتقييمات متباينة من المستثمرين بشأن توقعات فائض المعروض خلال العام المقبل والتوترات التجارية المتصاعدة بين والصين.وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.1% لتسجل 62.42 دولارًا للبرميل، بينما زادت عقود خام "غرب الوسيط" بنسبة 0.2% لتبلغ 58.81 دولارًا للبرميل.وقالت إن سوق النفط العالمية قد تواجه فائضًا يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا في عام 2026، وهو رقم أعلى من التوقعات السابقة، نتيجة زيادة الإنتاج من "أوبك+" واستمرار تباطؤ الطلب العالمي.وصرّح إمريل جميل، كبير محللي النفط في بورصة ، قائلاً: "تركّز السوق على فائض المعروض وسط مؤشرات متضاربة للطلب، كما أن تراجع المخاطر الجيوسياسية وتصاعد التوترات التجارية يضغطان على الأسعار".وتفاقم النزاع التجاري بين وبكين الأسبوع الماضي بعد فرض رسوم موانئ إضافية متبادلة على السفن، ما قد يؤدي إلى رفع تكاليف التجارة وتعطيل تدفقات الشحن وانخفاض النمو الاقتصادي العالمي.