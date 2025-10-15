Advertisement

إقتصاد

استقرار في أسعار النفط؟

Lebanon 24
15-10-2025 | 16:00
استقرت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء، مدعومة بتقييمات متباينة من المستثمرين بشأن توقعات فائض المعروض خلال العام المقبل والتوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.1% لتسجل 62.42 دولارًا للبرميل، بينما زادت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.2% لتبلغ 58.81 دولارًا للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمية قد تواجه فائضًا يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا في عام 2026، وهو رقم أعلى من التوقعات السابقة، نتيجة زيادة الإنتاج من "أوبك+" واستمرار تباطؤ الطلب العالمي.

وصرّح إمريل جميل، كبير محللي النفط في بورصة لندن، قائلاً: "تركّز السوق على فائض المعروض وسط مؤشرات متضاربة للطلب، كما أن تراجع المخاطر الجيوسياسية وتصاعد التوترات التجارية يضغطان على الأسعار".

وتفاقم النزاع التجاري بين واشنطن وبكين الأسبوع الماضي بعد فرض رسوم موانئ إضافية متبادلة على السفن، ما قد يؤدي إلى رفع تكاليف التجارة وتعطيل تدفقات الشحن وانخفاض النمو الاقتصادي العالمي.
