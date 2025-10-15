22
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
استقرار في أسعار النفط؟
Lebanon 24
15-10-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقرت أسعار
النفط
العالمية اليوم الأربعاء، مدعومة بتقييمات متباينة من المستثمرين بشأن توقعات فائض المعروض خلال العام المقبل والتوترات التجارية المتصاعدة بين
الولايات المتحدة
والصين.
Advertisement
وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.1% لتسجل 62.42 دولارًا للبرميل، بينما زادت عقود خام "غرب
تكساس
الوسيط" بنسبة 0.2% لتبلغ 58.81 دولارًا للبرميل.
وقالت
وكالة الطاقة الدولية
إن سوق النفط العالمية قد تواجه فائضًا يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا في عام 2026، وهو رقم أعلى من التوقعات السابقة، نتيجة زيادة الإنتاج من "أوبك+" واستمرار تباطؤ الطلب العالمي.
وصرّح إمريل جميل، كبير محللي النفط في بورصة
لندن
، قائلاً: "تركّز السوق على فائض المعروض وسط مؤشرات متضاربة للطلب، كما أن تراجع المخاطر الجيوسياسية وتصاعد التوترات التجارية يضغطان على الأسعار".
وتفاقم النزاع التجاري بين
واشنطن
وبكين الأسبوع الماضي بعد فرض رسوم موانئ إضافية متبادلة على السفن، ما قد يؤدي إلى رفع تكاليف التجارة وتعطيل تدفقات الشحن وانخفاض النمو الاقتصادي العالمي.
مواضيع ذات صلة
بعد خفض الفائدة الأميركية.. استقرار في أسعار النفط
Lebanon 24
بعد خفض الفائدة الأميركية.. استقرار في أسعار النفط
16/10/2025 02:08:55
16/10/2025 02:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط ضعف الطلب.. استقرار في اسعار النفط
Lebanon 24
وسط ضعف الطلب.. استقرار في اسعار النفط
16/10/2025 02:08:55
16/10/2025 02:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط ترقب لاجتماع أوبك+.. استقرار في أسعار النفط
Lebanon 24
وسط ترقب لاجتماع أوبك+.. استقرار في أسعار النفط
16/10/2025 02:08:55
16/10/2025 02:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط تقييم السوق لزيادة إنتاج "أوبك+".. استقرار في أسعار النفط
Lebanon 24
وسط تقييم السوق لزيادة إنتاج "أوبك+".. استقرار في أسعار النفط
16/10/2025 02:08:55
16/10/2025 02:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية
الولايات المتحدة
الطاقة الدولية
واشنطن
تكساس
النفط
الصين
غرين
تابع
قد يعجبك أيضاً
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يهبط أكثر من 1%
Lebanon 24
النفط يهبط أكثر من 1%
16:38 | 2025-10-15
15/10/2025 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:28 | 2025-10-15
15/10/2025 03:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الدين العام الروسي سيكون الأدنى بين دول العشرين في 2025
Lebanon 24
الدين العام الروسي سيكون الأدنى بين دول العشرين في 2025
14:00 | 2025-10-15
15/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتائج "إل في إم إتش" تشعل البورصات الأوروبية وترفع أسهم الفخامة
Lebanon 24
نتائج "إل في إم إتش" تشعل البورصات الأوروبية وترفع أسهم الفخامة
11:00 | 2025-10-15
15/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
03:13 | 2025-10-15
15/10/2025 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
05:00 | 2025-10-15
15/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:39 | 2025-10-15
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:38 | 2025-10-15
النفط يهبط أكثر من 1%
15:28 | 2025-10-15
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
14:00 | 2025-10-15
الدين العام الروسي سيكون الأدنى بين دول العشرين في 2025
11:00 | 2025-10-15
نتائج "إل في إم إتش" تشعل البورصات الأوروبية وترفع أسهم الفخامة
10:35 | 2025-10-15
مداهمة محل لبيع المشروبات الروحية في دير الزهراني.. ماذا ضبطت الجمارك؟
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 02:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 02:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
16/10/2025 02:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24