متخطياً عتبة الـ4200 دولار.. الذهب يسجّل أعلى مستوياته على الإطلاق
Lebanon 24
16-10-2025
|
01:08
صعد
الذهب
إلى مستوى قياسي اليوم الخميس مستفيدا من إقبال المستثمرين على المعدن النفيس وسط استمرار حالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع الدولار.
بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4224.79 دولار للأونصة بعدما سجل مستوى قياسيا بلغ 4225.69 دولار.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.9% إلى 4239.70 دولار، نقلاً عن وكالة "
رويترز
".
