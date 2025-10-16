Advertisement

إقتصاد

متخطياً عتبة الـ4200 دولار.. الذهب يسجّل أعلى مستوياته على الإطلاق

Lebanon 24
16-10-2025 | 01:08
A-
A+
Doc-P-1430022-638961991875201817.webp
Doc-P-1430022-638961991875201817.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صعد الذهب إلى مستوى قياسي اليوم الخميس مستفيدا من إقبال المستثمرين على المعدن النفيس وسط استمرار حالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع الدولار.
Advertisement

بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4224.79 دولار للأونصة بعدما سجل مستوى قياسيا بلغ 4225.69 دولار.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.9% إلى 4239.70 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".
مواضيع ذات صلة
الذهب يسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر
lebanon 24
16/10/2025 11:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في المعاملات الفورية عند 3656.92 دولار للأوقية
lebanon 24
16/10/2025 11:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يواصل مكاسبه في المعاملات الفورية ويسجل 3800 دولار للأوقية لأول مرة
lebanon 24
16/10/2025 11:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى قياسي له
lebanon 24
16/10/2025 11:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24

رويترز

سي ال

غرين

زايد

يوسي

زادة

جيوس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:45 | 2025-10-16
02:46 | 2025-10-16
02:29 | 2025-10-16
01:48 | 2025-10-16
01:45 | 2025-10-16
01:06 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24