إقتصاد

الذهب مستمر بالارتفاع.. إليكم آخر الاسعار

Lebanon 24
17-10-2025 | 03:36
واصل الذهب ارتفاعه اليوم الإثنين متجاوزًا مستوى 4300 دولار في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ 17 عامًا.
ياتي ذلك بينما أجّج تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين حالة عدم اليقين في السوق، وعزّزت الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية مكاسب المعدن النفيس.
