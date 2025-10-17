"موديز": التصنيف الائتماني لإسرائيل لا يزال سلبيًا رغم اتفاق غزة

Advertisement

أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد ما تزال سلبية، مؤكدة أنها لن تتسرع في رفع التصنيف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في .ووفقًا لقناة 24 ، أوضحت الوكالة أن الاتفاق يخفف المخاطر قصيرة الأجل على الاقتصاد الإسرائيلي والإنفاق العام، لكنه لا يبدد المخاطر الطويلة الأمد الناتجة عن احتمال تجدد الصراع.وأضافت "موديز" أن وقف إطلاق النار يُقلل أيضًا من احتمالات التصعيد الإقليمي الذي قد يشمل ، ومن تأثيرات اضطرابات الشحن في على سلاسل التوريد العالمية.ومع ذلك، شددت الوكالة على أن الاتفاق محدود النطاق والمدة، إذ لا يشمل سوى المرحلة الأولى، ما يعني أن الوصول إلى تهدئة دائمة يتطلب مفاوضات إضافية لخفض التوترات وتحقيق استقرار مستدام في المنطقة.