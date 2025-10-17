23
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"موديز": التصنيف الائتماني لإسرائيل لا يزال سلبيًا رغم اتفاق غزة
Lebanon 24
17-10-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد
الإسرائيلي
ما تزال سلبية، مؤكدة أنها لن تتسرع في رفع التصنيف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في
قطاع غزة
.
Advertisement
ووفقًا لقناة
أخبار
24
العبرية
، أوضحت الوكالة أن الاتفاق يخفف المخاطر قصيرة الأجل على الاقتصاد الإسرائيلي والإنفاق العام، لكنه لا يبدد المخاطر الطويلة الأمد الناتجة عن احتمال تجدد الصراع.
وأضافت "موديز" أن وقف إطلاق النار يُقلل أيضًا من احتمالات التصعيد الإقليمي الذي قد يشمل
إيران
، ومن تأثيرات اضطرابات الشحن في
البحر الأحمر
على سلاسل التوريد العالمية.
ومع ذلك، شددت الوكالة على أن الاتفاق محدود النطاق والمدة، إذ لا يشمل سوى المرحلة الأولى، ما يعني أن الوصول إلى تهدئة دائمة يتطلب مفاوضات إضافية لخفض التوترات وتحقيق استقرار مستدام في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
مع تصاعد الاضطرابات.. "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا
Lebanon 24
مع تصاعد الاضطرابات.. "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا
18/10/2025 00:13:36
18/10/2025 00:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لأكسيوس: الجميع تحركوا للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة لكن لا يزال يتعين علينا إنجازه
Lebanon 24
ترامب لأكسيوس: الجميع تحركوا للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة لكن لا يزال يتعين علينا إنجازه
18/10/2025 00:13:36
18/10/2025 00:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: حزب الله لا يزال يمثل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل (الحدث)
Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: حزب الله لا يزال يمثل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل (الحدث)
18/10/2025 00:13:36
18/10/2025 00:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B"
Lebanon 24
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B"
18/10/2025 00:13:36
18/10/2025 00:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر الأحمر
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
العبرية
العبري
الطويل
أخبار
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
Lebanon 24
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
15:55 | 2025-10-17
17/10/2025 03:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربية تعزز وجودها في سوق الغاز الأوروبية
Lebanon 24
دولة عربية تعزز وجودها في سوق الغاز الأوروبية
14:00 | 2025-10-17
17/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. مصر تعلن حجم خسائر قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين
Lebanon 24
بالأرقام.. مصر تعلن حجم خسائر قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين
13:36 | 2025-10-17
17/10/2025 01:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نادي الحكمة وOMT يجدّدان شراكتهما لموسم 2025-2026
Lebanon 24
نادي الحكمة وOMT يجدّدان شراكتهما لموسم 2025-2026
10:25 | 2025-10-17
17/10/2025 10:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد البنك الدولي يزور لبنان قريباً... جابر: زيارة غير مسبوقة تعكس الثقة بلبنان
Lebanon 24
وفد البنك الدولي يزور لبنان قريباً... جابر: زيارة غير مسبوقة تعكس الثقة بلبنان
10:07 | 2025-10-17
17/10/2025 10:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
09:01 | 2025-10-17
17/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
08:46 | 2025-10-17
17/10/2025 08:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
09:50 | 2025-10-17
17/10/2025 09:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:55 | 2025-10-17
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
14:00 | 2025-10-17
دولة عربية تعزز وجودها في سوق الغاز الأوروبية
13:36 | 2025-10-17
بالأرقام.. مصر تعلن حجم خسائر قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين
10:25 | 2025-10-17
نادي الحكمة وOMT يجدّدان شراكتهما لموسم 2025-2026
10:07 | 2025-10-17
وفد البنك الدولي يزور لبنان قريباً... جابر: زيارة غير مسبوقة تعكس الثقة بلبنان
07:22 | 2025-10-17
تجمع الشركات اللبنانية والهيئات الاقتصادية ينظم لقاء حوارياً مع وزير الاقتصاد
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
18/10/2025 00:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
18/10/2025 00:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
18/10/2025 00:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24