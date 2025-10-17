Advertisement

إقتصاد

"موديز": التصنيف الائتماني لإسرائيل لا يزال سلبيًا رغم اتفاق غزة

Lebanon 24
17-10-2025
أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد الإسرائيلي ما تزال سلبية، مؤكدة أنها لن تتسرع في رفع التصنيف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في قطاع غزة.
ووفقًا لقناة أخبار 24 العبرية، أوضحت الوكالة أن الاتفاق يخفف المخاطر قصيرة الأجل على الاقتصاد الإسرائيلي والإنفاق العام، لكنه لا يبدد المخاطر الطويلة الأمد الناتجة عن احتمال تجدد الصراع.

وأضافت "موديز" أن وقف إطلاق النار يُقلل أيضًا من احتمالات التصعيد الإقليمي الذي قد يشمل إيران، ومن تأثيرات اضطرابات الشحن في البحر الأحمر على سلاسل التوريد العالمية.

ومع ذلك، شددت الوكالة على أن الاتفاق محدود النطاق والمدة، إذ لا يشمل سوى المرحلة الأولى، ما يعني أن الوصول إلى تهدئة دائمة يتطلب مفاوضات إضافية لخفض التوترات وتحقيق استقرار مستدام في المنطقة.
