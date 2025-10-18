الدولار يقترب من تسجيل خسائر أسبوعية وسط مخاوف تجارية

Advertisement

اقترب الدولار من تكبد خسائر أسبوعية مقابل الفرنك السويسري والين، وسط مخاوف من التوتر التجاري والقلق بين بعض البنوك الإقليمية الأميركية.وأدى إغلاق الحكومة الفيدرالية إلى تعطيل إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية، مما زاد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته أمام الفرنك منذ منتصف ايلول، فيما بدد الين مكاسبه السابقة بعد تصريحات محافظ حول إمكانية رفع أسعار الفائدة.وتراجع الدولار 0.08% إلى 0.7925 فرنك، فيما انخفض اليورو 0.17% إلى 1.16678 دولار، ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية مقابل الدولار منذ تسعة أسابيع.كما استقر الدولار عند 150.49 ين، وانخفض إلى 1.3433 دولار، مع توجه العملات الأخرى لتحقيق مكاسب أسبوعية مقابل العملة الأميركية.