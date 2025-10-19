الصين توقف إنتاج عملات رقمية.. وهونغ كونغ ملعب تجريبي

Advertisement

أوقفت شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل آنت غروب المدعومة من " " وجيه دي دوت كوم، خططها لإطلاق عملات مستقرة في بعد تحذيرات من الجهات التنظيمية الصينية، بما فيها بنك الشعب الصيني وإدارة الفضاء الإلكتروني. وجاء ذلك وسط مخاوف من صعود العملات الرقمية التي يسيطر عليها القطاع الخاص، والتي قد تتحدى مشروع اليوان الرقمي الذي يطورها الصيني.وأوضحت مصادر لـ"فايننشال تايمز" أن المسؤولين حذروا من المشاركة في الطرح الأولي للعملات المستقرة بسبب المخاطر النظامية المحتملة، والقلق بشأن من يملك الحق النهائي في إصدار العملات، وهل سيكون للبنك المركزي الكلمة الفصل أم للشركات الخاصة. وأشارت الصحيفة إلى أن اعتماد واسع النطاق على العملات المستقرة قد يحد من قدرة البنوك المركزية على السياسة النقدية، كما أكدت الجهات الأوروبية والأميركية على الحذر تجاه هذه العملات.يأتي ذلك في وقت زاد فيه اهتمام بكين ببرنامج هونغ كونغ التجريبي، الذي يهدف إلى تعزيز استخدام الرنمينبي الرقمي دوليًا، في محاولة لمواجهة الهيمنة المالية للدولار الأميركي. ونصح نائب السابق تشو غوانغياو بضرورة تطوير عملة مستقرة مرتبطة بالرنمينبي واستغلال البرنامج التجريبي في هونغ كونغ ضمن الإستراتيجية المالية الوطنية، مع مراعاة المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي.