24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الصين توقف إنتاج عملات رقمية.. وهونغ كونغ ملعب تجريبي
Lebanon 24
19-10-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت شركات التكنولوجيا
الصينية
الكبرى، مثل آنت غروب المدعومة من "
علي بابا
" وجيه دي دوت كوم، خططها لإطلاق عملات مستقرة في
هونغ كونغ
بعد تحذيرات من الجهات التنظيمية الصينية، بما فيها بنك الشعب الصيني وإدارة الفضاء الإلكتروني. وجاء ذلك وسط مخاوف
بكين
من صعود العملات الرقمية التي يسيطر عليها القطاع الخاص، والتي قد تتحدى مشروع اليوان الرقمي الذي يطورها
البنك المركزي
الصيني.
Advertisement
وأوضحت مصادر لـ"فايننشال تايمز" أن المسؤولين حذروا من المشاركة في الطرح الأولي للعملات المستقرة بسبب المخاطر النظامية المحتملة، والقلق بشأن من يملك الحق النهائي في إصدار العملات، وهل سيكون للبنك المركزي الكلمة الفصل أم للشركات الخاصة. وأشارت الصحيفة إلى أن اعتماد واسع النطاق على العملات المستقرة قد يحد من قدرة البنوك المركزية على
التحكم في
السياسة النقدية، كما أكدت الجهات الأوروبية والأميركية على الحذر تجاه هذه العملات.
يأتي ذلك في وقت زاد فيه اهتمام بكين ببرنامج هونغ كونغ التجريبي، الذي يهدف إلى تعزيز استخدام الرنمينبي الرقمي دوليًا، في محاولة لمواجهة الهيمنة المالية للدولار الأميركي. ونصح نائب
وزير المالية
السابق تشو غوانغياو بضرورة تطوير عملة مستقرة مرتبطة بالرنمينبي واستغلال البرنامج التجريبي في هونغ كونغ ضمن الإستراتيجية المالية الوطنية، مع مراعاة المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي.
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
سيلفي خطير وسط الإعصار يورّط امرأتين في هونغ كونغ
Lebanon 24
سيلفي خطير وسط الإعصار يورّط امرأتين في هونغ كونغ
19/10/2025 20:46:49
19/10/2025 20:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة إطلاق كريستيانو رونالدو لعملة رقمية تحمل إسمه؟
Lebanon 24
ما حقيقة إطلاق كريستيانو رونالدو لعملة رقمية تحمل إسمه؟
19/10/2025 20:46:49
19/10/2025 20:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق يسجل رقماً غير مسبوق في إنتاج الكهرباء
Lebanon 24
العراق يسجل رقماً غير مسبوق في إنتاج الكهرباء
19/10/2025 20:46:49
19/10/2025 20:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عن طريق الخطأ.. شركة عملات رقمية تحوّل 300 تريليون دولار
Lebanon 24
عن طريق الخطأ.. شركة عملات رقمية تحوّل 300 تريليون دولار
19/10/2025 20:46:49
19/10/2025 20:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
البنك المركزي
وزير المالية
التحكم في
علي بابا
الأوروبي
الجزيرة
الصينية
تابع
قد يعجبك أيضاً
لمواجهة تهريب الدولار.. العراق يبدأ اختبار خطة إصلاح مصرفية
Lebanon 24
لمواجهة تهريب الدولار.. العراق يبدأ اختبار خطة إصلاح مصرفية
11:00 | 2025-10-19
19/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوروبا.. أزمة صناعية تهدد قدرتها على المنافسة العالمية
Lebanon 24
أوروبا.. أزمة صناعية تهدد قدرتها على المنافسة العالمية
08:11 | 2025-10-19
19/10/2025 08:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوم "يوتيوب" يعيدون رسم خريطة الاقتصاد الرقمي
Lebanon 24
نجوم "يوتيوب" يعيدون رسم خريطة الاقتصاد الرقمي
07:00 | 2025-10-19
19/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القروض المصرفية عائدة في غياب قوانين الحماية
Lebanon 24
القروض المصرفية عائدة في غياب قوانين الحماية
23:15 | 2025-10-18
18/10/2025 11:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Battlefield 6 تحقق أضخم إطلاق في تاريخ السلسلة ببيع 7 ملايين نسخة في 3 أيام
Lebanon 24
Battlefield 6 تحقق أضخم إطلاق في تاريخ السلسلة ببيع 7 ملايين نسخة في 3 أيام
23:00 | 2025-10-18
18/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
19/10/2025 05:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:00 | 2025-10-19
لمواجهة تهريب الدولار.. العراق يبدأ اختبار خطة إصلاح مصرفية
08:11 | 2025-10-19
أوروبا.. أزمة صناعية تهدد قدرتها على المنافسة العالمية
07:00 | 2025-10-19
نجوم "يوتيوب" يعيدون رسم خريطة الاقتصاد الرقمي
23:15 | 2025-10-18
القروض المصرفية عائدة في غياب قوانين الحماية
23:00 | 2025-10-18
Battlefield 6 تحقق أضخم إطلاق في تاريخ السلسلة ببيع 7 ملايين نسخة في 3 أيام
15:18 | 2025-10-18
مؤخراً.. دفع 300 دولار للعسكريين
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 20:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 20:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 20:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24