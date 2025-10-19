Advertisement

إقتصاد

الصين توقف إنتاج عملات رقمية.. وهونغ كونغ ملعب تجريبي

Lebanon 24
19-10-2025 | 10:00
أوقفت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، مثل آنت غروب المدعومة من "علي بابا" وجيه دي دوت كوم، خططها لإطلاق عملات مستقرة في هونغ كونغ بعد تحذيرات من الجهات التنظيمية الصينية، بما فيها بنك الشعب الصيني وإدارة الفضاء الإلكتروني. وجاء ذلك وسط مخاوف بكين من صعود العملات الرقمية التي يسيطر عليها القطاع الخاص، والتي قد تتحدى مشروع اليوان الرقمي الذي يطورها البنك المركزي الصيني.
وأوضحت مصادر لـ"فايننشال تايمز" أن المسؤولين حذروا من المشاركة في الطرح الأولي للعملات المستقرة بسبب المخاطر النظامية المحتملة، والقلق بشأن من يملك الحق النهائي في إصدار العملات، وهل سيكون للبنك المركزي الكلمة الفصل أم للشركات الخاصة. وأشارت الصحيفة إلى أن اعتماد واسع النطاق على العملات المستقرة قد يحد من قدرة البنوك المركزية على التحكم في السياسة النقدية، كما أكدت الجهات الأوروبية والأميركية على الحذر تجاه هذه العملات.

يأتي ذلك في وقت زاد فيه اهتمام بكين ببرنامج هونغ كونغ التجريبي، الذي يهدف إلى تعزيز استخدام الرنمينبي الرقمي دوليًا، في محاولة لمواجهة الهيمنة المالية للدولار الأميركي. ونصح نائب وزير المالية السابق تشو غوانغياو بضرورة تطوير عملة مستقرة مرتبطة بالرنمينبي واستغلال البرنامج التجريبي في هونغ كونغ ضمن الإستراتيجية المالية الوطنية، مع مراعاة المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي.
 
(الجزيرة)
