تحذير من تقليص الإعانات الاجتماعية في ألمانيا

حذّرت ياسمين فهيمي، رئيسة (DGB)، من تداعيات خطيرة لأي خطوة نحو تقليص الإعانات الاجتماعية أو رفع سن التقاعد، معتبرة أن دولة الرفاه "هي العمود الفقري لاقتصاد السوق الاجتماعي".

وأكدت فهيمي خلال عمال التعدين والكيماويات والطاقة (IG BCE) في ، أن خفض إعانات البطالة أو الرعاية الصحية لن يؤدي إلى نمو اقتصادي، بل إلى "إحباط وعدم استقرار اجتماعي".

ودعت الحكومة إلى استخدام الخاص بفعالية، مع ربط الدعم بالحفاظ على الوظائف والاتفاقات الجماعية.

من جانبه، دعا رئيس النقابة ميشائيل فاسيلياديس إلى تجنب "الصراعات العقيمة"، مشيراً إلى تنامي القلق بين الألمان بشأن مستقبل وظائفهم، فيما يُنتظر أن يشارك عدد من كبار السياسيين الألمان في أعمال المؤتمر المستمر حتى الجمعة.