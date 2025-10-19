Advertisement

إقتصاد

تحذير من تقليص الإعانات الاجتماعية في ألمانيا

Lebanon 24
19-10-2025 | 23:00
حذّرت ياسمين فهيمي، رئيسة اتحاد النقابات العمالية الألمانية (DGB)، من تداعيات خطيرة لأي خطوة نحو تقليص الإعانات الاجتماعية أو رفع سن التقاعد، معتبرة أن دولة الرفاه "هي العمود الفقري لاقتصاد السوق الاجتماعي".
وأكدت فهيمي خلال مؤتمر نقابة عمال التعدين والكيماويات والطاقة (IG BCE) في هانوفر، أن خفض إعانات البطالة أو الرعاية الصحية لن يؤدي إلى نمو اقتصادي، بل إلى "إحباط وعدم استقرار اجتماعي".
 
ودعت الحكومة إلى استخدام صندوق الاستثمار الخاص بفعالية، مع ربط الدعم بالحفاظ على الوظائف والاتفاقات الجماعية.
 
من جانبه، دعا رئيس النقابة ميشائيل فاسيلياديس إلى تجنب "الصراعات العقيمة"، مشيراً إلى تنامي القلق بين الألمان بشأن مستقبل وظائفهم، فيما يُنتظر أن يشارك عدد من كبار السياسيين الألمان في أعمال المؤتمر المستمر حتى الجمعة.
