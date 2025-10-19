23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تحذير من تقليص الإعانات الاجتماعية في ألمانيا
Lebanon 24
19-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت ياسمين فهيمي، رئيسة
اتحاد النقابات العمالية
الألمانية
(DGB)، من تداعيات خطيرة لأي خطوة نحو تقليص الإعانات الاجتماعية أو رفع سن التقاعد، معتبرة أن دولة الرفاه "هي العمود الفقري لاقتصاد السوق الاجتماعي".
Advertisement
وأكدت فهيمي خلال
مؤتمر نقابة
عمال التعدين والكيماويات والطاقة (IG BCE) في
هانوفر
، أن خفض إعانات البطالة أو الرعاية الصحية لن يؤدي إلى نمو اقتصادي، بل إلى "إحباط وعدم استقرار اجتماعي".
ودعت الحكومة إلى استخدام
صندوق الاستثمار
الخاص بفعالية، مع ربط الدعم بالحفاظ على الوظائف والاتفاقات الجماعية.
من جانبه، دعا رئيس النقابة ميشائيل فاسيلياديس إلى تجنب "الصراعات العقيمة"، مشيراً إلى تنامي القلق بين الألمان بشأن مستقبل وظائفهم، فيما يُنتظر أن يشارك عدد من كبار السياسيين الألمان في أعمال المؤتمر المستمر حتى الجمعة.
مواضيع ذات صلة
زيادة واردات ألمانيا من الصين تُقلص فائض التجارة الخارجية الألمانية
Lebanon 24
زيادة واردات ألمانيا من الصين تُقلص فائض التجارة الخارجية الألمانية
20/10/2025 07:27:43
20/10/2025 07:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
العزلة الاجتماعية.. من كورونا إلى الحرب
Lebanon 24
العزلة الاجتماعية.. من كورونا إلى الحرب
20/10/2025 07:27:43
20/10/2025 07:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوات لتثبيت المئات من متعاقدي الشؤون الاجتماعية عبر مجلس الخدمة المدنية
Lebanon 24
دعوات لتثبيت المئات من متعاقدي الشؤون الاجتماعية عبر مجلس الخدمة المدنية
20/10/2025 07:27:43
20/10/2025 07:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة تقول إن تقليص مستوى المجاعة في قطاع غزة سيحتاج بعض الوقت
Lebanon 24
الأمم المتحدة تقول إن تقليص مستوى المجاعة في قطاع غزة سيحتاج بعض الوقت
20/10/2025 07:27:43
20/10/2025 07:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد النقابات العمالية
النقابات العمالية
صندوق الاستثمار
اتحاد النقابات
مؤتمر نقابة
الألمانية
ألمانيا
فاسيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ضريبة 3% جديدة في مشروع الموازنة والدفع سلفا
Lebanon 24
ضريبة 3% جديدة في مشروع الموازنة والدفع سلفا
23:05 | 2025-10-19
19/10/2025 11:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
صفقات استثمارية عملاقة.. ماذا سيجري في القاهرة؟
Lebanon 24
صفقات استثمارية عملاقة.. ماذا سيجري في القاهرة؟
16:00 | 2025-10-19
19/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تضع خطة اقتصادية جديدة.. والعالم يترقب
Lebanon 24
الصين تضع خطة اقتصادية جديدة.. والعالم يترقب
14:23 | 2025-10-19
19/10/2025 02:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لمواجهة تهريب الدولار.. العراق يبدأ اختبار خطة إصلاح مصرفية
Lebanon 24
لمواجهة تهريب الدولار.. العراق يبدأ اختبار خطة إصلاح مصرفية
11:00 | 2025-10-19
19/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين توقف إنتاج عملات رقمية.. وهونغ كونغ ملعب تجريبي
Lebanon 24
الصين توقف إنتاج عملات رقمية.. وهونغ كونغ ملعب تجريبي
10:00 | 2025-10-19
19/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
19/10/2025 05:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:05 | 2025-10-19
ضريبة 3% جديدة في مشروع الموازنة والدفع سلفا
16:00 | 2025-10-19
صفقات استثمارية عملاقة.. ماذا سيجري في القاهرة؟
14:23 | 2025-10-19
الصين تضع خطة اقتصادية جديدة.. والعالم يترقب
11:00 | 2025-10-19
لمواجهة تهريب الدولار.. العراق يبدأ اختبار خطة إصلاح مصرفية
10:00 | 2025-10-19
الصين توقف إنتاج عملات رقمية.. وهونغ كونغ ملعب تجريبي
08:11 | 2025-10-19
أوروبا.. أزمة صناعية تهدد قدرتها على المنافسة العالمية
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 07:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 07:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 07:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24