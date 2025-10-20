Advertisement

إقتصاد

تصاعد صفقات الاندماج.. مخاوف بنكية في أميركا

Lebanon 24
20-10-2025 | 11:00
أثارت المخاوف من خسائر البنوك الأميركية في القروض توقعات بزيادة عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي، إذ قد تتجه المؤسسات الكبرى للاستحواذ على منافسين أصغر أو أضعف، وفق مصادر مصرفية رفيعة المستوى.
وتأتي هذه المخاوف بعد سلسلة إفلاسات في قطاع السيارات وتراجع أسهم البنوك الإقليمية خلال الأسابيع الأخيرة، ما أعاد إشعال الجدل حول استقرار القطاع المالي الأميركي. حيث انخفض مؤشر البنوك الإقليمية بأكثر من 6% قبل أن يستعيد جزءاً من خسائره، لكنه لا يزال متراجعاً بنحو 5% منذ بداية العام.

وأشار خبراء إلى أن تقييمات الأسهم والبيئة التنظيمية تلعب دوراً أساسياً في دفع البنوك نحو عمليات الاندماج، لا سيما أن صفقات الدمج الكبرى تساعد المؤسسات على امتصاص خسائر الائتمان الكبيرة والتخفيف من الضغوط المالية.

وأوضحت مصادر مصرفية أن عدة بنوك مثل زيونز وفيرست هورايزن ويسترن ألاينس تعتبر أهدافاً محتملة للاندماج، رغم أن تقلبات أسعار الأسهم تُعد عائقاً أمام إتمام الصفقات في الوقت الحالي، حيث يصعب الاتفاق على تقييم مناسب وسط حالة عدم اليقين في الأسواق.

وتُظهر البيانات أن عدد صفقات الاندماج ارتفع إلى 51 صفقة خلال الربع الثالث، وهو أعلى عدد خلال ثلاثة أشهر منذ أربع سنوات، ما يعكس توجه القطاع لتعزيز الاستقرار عبر عمليات الدمج والاستحواذ وسط المخاوف من تدهور جودة الائتمان.
 
(CNN إقتصادية)
