إقتصاد
بسبب المعادن النادرة.. الاتحاد الأوروبي يلوّح بإجراءات تجارية ضد الصين
Lebanon 24
22-10-2025
|
14:00
A-
A+
أفاد تقرير لوكالة
بلومبرغ
، بأن
الاتحاد الأوروبي
يعمل على إعداد حزمة من الإجراءات التجارية المحتملة للرد على خطط
الصين
فرض قيود على تصدير
المعادن
النادرة والمواد الاستراتيجية.
وذكرت مصادر مطلعة أن
بروكسل
تُعدّ قائمة بالإجراءات المضادة يمكن اللجوء إليها في حال فشل المساعي الدبلوماسية مع
بكين
، على أن تُعرض المقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري لتعزيز الموقف التفاوضي
الأوروبي
. ومن المتوقع أن تُطرح القضية للنقاش خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في بروكسل.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان وزارة التجارة
الصينية
، في 9 تشرين الأول الماضي، فرض قيود جديدة على تصدير مجموعة من السلع الحيوية بدءاً من 8 تشرين الثاني المقبل، وتشمل العناصر الأرضية النادرة، ومواد بطاريات الليثيوم، والجرافيت الصناعي المستخدم في صناعة الأنود، إضافةً إلى معدات معالجة المعادن والمواد فائقة المتانة.
ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن تؤدي هذه القيود إلى تعطيل سلاسل الإمداد الصناعية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة. (روسيا اليوم)
