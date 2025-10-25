إلى أين تصل مواجهة المعادن بين أوروبا و الصين؟

Advertisement

أعلنت رئيسة أورسولا فون دير لاين أن يعمل على خطة جديدة للحد من اعتماده الكبير على في المواد الخام الحيوية، خاصة تلك المستخدمة في قطاعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة.وأشارت إلى أن الخطة، التي تحمل اسم Resource EU، ستعتمد على توسيع الشراكات مع دول مثل وكندا وتشيلي وغرينلاند وقازاخستان وأوزبكستان وأوكرانيا، إلى جانب تعزيز إعادة تدوير المواد داخل ، بهدف تأمين إمدادات طويلة المدى.وقالت فون دير لاين من برلين إن النموذج يشبه برنامج REPowerEU الذي أُطلق بعد الحرب في لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت في أكتوبر قيودًا جديدة على صادرات العناصر الأرضية النادرة ومواد البطاريات، وهو إجراء اعتبرته أوروبا تهديدًا مباشرًا لصناعات استراتيجية مثل الفضاء، والدفاع، والسيارات، والذكاء الاصطناعي.وأضافت فون دير لاين أن أكثر من 90% من واردات أوروبا من المغناطيسات الأرضية النادرة تأتي من الصين، محذّرة من خطورة هذا الاعتماد. وأكدت أن الاتحاد يسعى لحلول مع بكين، لكنه مستعد لاتخاذ إجراءات مضادة إذا لزم الأمر.