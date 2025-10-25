Advertisement

إقتصاد

إلى أين تصل مواجهة المعادن بين أوروبا و الصين؟

Lebanon 24
25-10-2025 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1434010-638970244225219728.webp
Doc-P-1434010-638970244225219728.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعمل على خطة جديدة للحد من اعتماده الكبير على الصين في المواد الخام الحيوية، خاصة تلك المستخدمة في قطاعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة.
Advertisement

وأشارت إلى أن الخطة، التي تحمل اسم Resource EU، ستعتمد على توسيع الشراكات مع دول مثل أستراليا وكندا وتشيلي وغرينلاند وقازاخستان وأوزبكستان وأوكرانيا، إلى جانب تعزيز إعادة تدوير المواد داخل أوروبا، بهدف تأمين إمدادات طويلة المدى.

وقالت فون دير لاين من برلين إن النموذج يشبه برنامج REPowerEU الذي أُطلق بعد الحرب في أوكرانيا لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت بكين في أكتوبر قيودًا جديدة على صادرات العناصر الأرضية النادرة ومواد البطاريات، وهو إجراء اعتبرته أوروبا تهديدًا مباشرًا لصناعات استراتيجية مثل الفضاء، والدفاع، والسيارات، والذكاء الاصطناعي.

وأضافت فون دير لاين أن أكثر من 90% من واردات أوروبا من المغناطيسات الأرضية النادرة تأتي من الصين، محذّرة من خطورة هذا الاعتماد. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يسعى لحلول مع بكين، لكنه مستعد لاتخاذ إجراءات مضادة إذا لزم الأمر.
 
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يجهز تدابير تجارية ضد الصين إذا لم يتم التوصل لحل بخصوص المعادن النادرة
lebanon 24
26/10/2025 07:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سباق المعادن النادرة يشتعل بين واشنطن وبكين
lebanon 24
26/10/2025 07:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يطالب برسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين
lebanon 24
26/10/2025 07:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس تايوان يتعهد بتسريع بناء "القبة التايوانية" لمواجهة تهديدات الصين (العربية)
lebanon 24
26/10/2025 07:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24

المفوضية الأوروبية

الذكاء الاصطناعي

الاتحاد الأوروبي

أستراليا

أوكرانيا

الأوروبي

إلى أين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:15 | 2025-10-26
17:00 | 2025-10-25
16:43 | 2025-10-25
13:00 | 2025-10-25
12:00 | 2025-10-25
11:00 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24