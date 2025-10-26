هذه خريطة أكبر الاقتصادات العربية المتوقعة

كشفت دراسة جديدة لصندوق عن آخر أرقام اقتصادات .

فتتصدر قائمة أكبر الاقتصادات العربية بحلول عام 2030 مع اقتصاد يُقدّر بنحو 1.6 تريليون دولار، بحسب بيانات .

وتأتي في المركز الثاني بحجم 765 مليار دولار، تليها مصر بـ590 ملياراً، ثم بـ346 ملياراً.