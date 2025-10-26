Advertisement

إقتصاد

هذه خريطة أكبر الاقتصادات العربية المتوقعة

Lebanon 24
26-10-2025 | 16:38
Doc-P-1434379-638971152807020004.png
Doc-P-1434379-638971152807020004.png photos 0
كشفت دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي عن آخر أرقام اقتصادات الدول العربية.
فتتصدر السعودية قائمة أكبر الاقتصادات العربية بحلول عام 2030 مع اقتصاد يُقدّر بنحو 1.6 تريليون دولار، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
 
وتأتي الإمارات في المركز الثاني بحجم 765 مليار دولار، تليها مصر بـ590 ملياراً، ثم العراق بـ346 ملياراً.
 
وتُكمل الجزائر وقطر المراكز التالية بأحجام اقتصادات متوقعة تبلغ 309 و297 مليار دولار على التوالي. (الشرق)
أكبر الاقتصادات العربية بحلول 2030 - الشرق
