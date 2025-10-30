Advertisement

إقتصاد

توقعات روسية بارتفاع قياسي في سعر البيتكوين قبل نهاية العام

Lebanon 24
30-10-2025
توقع الخبير الروسي أليكسي كورولينكو ارتفاع سعر عملة البيتكوين المشفرة إلى 130 ألف دولار مع نهاية العام الجاري.

وقال كورولينكو، الذي يعتبر المدير التنفيذي لمنصة Cifra Markets الروسية لتجارة العملات المشفرة، في حديث لوكالة "تاس"، إن "سعر العملات المشفرة يرتفع عندما ينسحب المستثمرون من الأصول الآمنة مثل الذهب، ويكونون مستعدين للاستثمار في أصول أكثر سيولة ذات مستويات أعلى للمخاطر والتقلبات".
وأضاف أن "محللينا يتوقعون أن يكون سعر البيتكوين أكثر من 130 ألف دولار مع نهاية العام. وستبدأ فترة النمو من النصف الثاني من شهر تشرين الثاني".

 
