25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
9
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
توقعات روسية بارتفاع قياسي في سعر البيتكوين قبل نهاية العام
Lebanon 24
30-10-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقع الخبير الروسي أليكسي كورولينكو ارتفاع سعر عملة البيتكوين المشفرة إلى 130 ألف دولار مع نهاية العام الجاري.
وقال كورولينكو، الذي يعتبر المدير التنفيذي لمنصة Cifra Markets الروسية لتجارة العملات المشفرة، في حديث لوكالة "تاس"، إن "سعر العملات المشفرة يرتفع عندما ينسحب المستثمرون من الأصول الآمنة مثل
الذهب
، ويكونون مستعدين للاستثمار في أصول أكثر سيولة ذات مستويات أعلى للمخاطر والتقلبات".
Advertisement
وأضاف أن "محللينا يتوقعون أن يكون سعر البيتكوين أكثر من 130 ألف دولار مع نهاية العام. وستبدأ فترة النمو من النصف الثاني من شهر تشرين الثاني".
مواضيع ذات صلة
الذهب يُحلّق لمستويات تاريخية والفضة تتألق بارتفاع قياسي
Lebanon 24
الذهب يُحلّق لمستويات تاريخية والفضة تتألق بارتفاع قياسي
30/10/2025 09:16:23
30/10/2025 09:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الخزانة الأميركية تسجل ارتفاعاً قياسياً في الدين العام خلال عام واحد
Lebanon 24
الخزانة الأميركية تسجل ارتفاعاً قياسياً في الدين العام خلال عام واحد
30/10/2025 09:16:23
30/10/2025 09:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنو: هدف الحكومة إقرار الميزانية قبل نهاية العام
Lebanon 24
رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنو: هدف الحكومة إقرار الميزانية قبل نهاية العام
30/10/2025 09:16:23
30/10/2025 09:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار في ملف انفجار المرفأ قبل نهاية العام
Lebanon 24
القرار في ملف انفجار المرفأ قبل نهاية العام
30/10/2025 09:16:23
30/10/2025 09:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الروس
الذهب
كوين
تشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بنك اليابان يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
Lebanon 24
بنك اليابان يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
02:06 | 2025-10-30
30/10/2025 02:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
6 مليارات دولار من صندوق المناخ الأخضر لمواجهة أزمة المياه في الأردن
Lebanon 24
6 مليارات دولار من صندوق المناخ الأخضر لمواجهة أزمة المياه في الأردن
17:10 | 2025-10-29
29/10/2025 05:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الاقتصاد السعودي يواصل الصعود مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية
Lebanon 24
الاقتصاد السعودي يواصل الصعود مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية
14:33 | 2025-10-29
29/10/2025 02:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بأكثر من 5 تريليونات.. إنفيديا من الشركات الأعلى قيمة في العالم
Lebanon 24
بأكثر من 5 تريليونات.. إنفيديا من الشركات الأعلى قيمة في العالم
11:30 | 2025-10-29
29/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: هناك فرص تاريخية للمستثمرين في سوريا
Lebanon 24
الشرع: هناك فرص تاريخية للمستثمرين في سوريا
10:55 | 2025-10-29
29/10/2025 10:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:06 | 2025-10-30
بنك اليابان يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
17:10 | 2025-10-29
6 مليارات دولار من صندوق المناخ الأخضر لمواجهة أزمة المياه في الأردن
14:33 | 2025-10-29
الاقتصاد السعودي يواصل الصعود مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية
11:30 | 2025-10-29
بأكثر من 5 تريليونات.. إنفيديا من الشركات الأعلى قيمة في العالم
10:55 | 2025-10-29
الشرع: هناك فرص تاريخية للمستثمرين في سوريا
10:45 | 2025-10-29
بمشاركة 190 عارضاً في "Seaside Arena".. عون يفتتح معرض الصناعات اللبنانية
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 09:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 09:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 09:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24