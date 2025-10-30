بعد خفض ترامب الرسوم الجمركية على الصين.. أسعار النفط تستقر

Advertisement

استقرت أسعار اليوم الخميس بدعم من قرار الرئيس الأميركي خفض الرسوم الجمركية على من 57% إلى 47%، وذلك عقب اجتماعه مع في ، في إشارة إلى انحسار التوترات التي تلقي بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي العالمي.وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا، أي 0.46%، لتسجل 64.62 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 52 سنتًا في جلسة أمس الأربعاء. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 31 سنتًا، أو ما يعادل 0.51%، لتسجل 60.17 دولار، بعد أن زادت 33 سنتًا أمس.وجاء القرار بعد اتفاق بين وبكين يسري لمدة عام، يقضي بخفض الرسوم مقابل استئناف الصين مشتريات فول الصويا من أميركا، واستمرار صادرات النادرة، إضافة إلى فرض قيود صارمة على التجارة غير المشروعة في مادة الفنتانيل، وفق وكالة " ".