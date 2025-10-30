26
إقتصاد
بعد خفض ترامب الرسوم الجمركية على الصين.. أسعار النفط تستقر
Lebanon 24
30-10-2025
|
03:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقرت أسعار
النفط
اليوم الخميس بدعم من قرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
خفض الرسوم الجمركية على
الصين
من 57% إلى 47%، وذلك عقب اجتماعه مع
الرئيس الصيني شي جين بينغ
في
كوريا الجنوبية
، في إشارة إلى انحسار التوترات التي تلقي بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا، أي 0.46%، لتسجل 64.62 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 52 سنتًا في جلسة أمس الأربعاء. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 31 سنتًا، أو ما يعادل 0.51%، لتسجل 60.17 دولار، بعد أن زادت 33 سنتًا أمس.
وجاء القرار بعد اتفاق بين
واشنطن
وبكين يسري لمدة عام، يقضي بخفض الرسوم مقابل استئناف الصين مشتريات فول الصويا من أميركا، واستمرار صادرات
المعادن
النادرة، إضافة إلى فرض قيود صارمة على التجارة غير المشروعة في مادة الفنتانيل، وفق وكالة "
رويترز
".
