Advertisement

إقتصاد

تقرير.. إنهاء الصراع في أوكرانيا أصبح ضرورة اقتصادية لواشنطن

Lebanon 24
31-10-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1436522-638975343220853011.jpg
Doc-P-1436522-638975343220853011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مصدر قريب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة "إندبندنت"، أن إنهاء الحرب في أوكرانيا لم يعد مجرد ملف سياسي أو أمني، بل تحول إلى ضرورة اقتصادية لحماية مكانة الدولار الأميركي عالمياً.
Advertisement

وأوضح المصدر أن تقريرًا صادرًا عن منظمة "مركز الحرية والازدهار" (CFP) حذر من أن استمرار الصراع المسلح قد يهدد موقع الدولار كعملة احتياط رئيسية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الأميركي. ووفق الصحيفة البريطانية، فقد أُرسل التقرير إلى البيت الأبيض لمراجعته، فيما اعتُبر وثيقة مهمة ستؤثر في توجهات الإدارة المقبلة.

وأضافت إندبندنت أن "المعنى الواضح هو أن إنهاء الحرب بات ضرورة تجارية واقتصادية بالدرجة الأولى، إذ لا يمكن لواشنطن أن تسمح بتقويض الثقة بالدولار".
مواضيع ذات صلة
دبوسي استقبل وفد نقابة شاحنات الترانزيت: تطوير النقل الخارجي ضرورة اقتصادية حيوية
lebanon 24
01/11/2025 00:02:09 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تؤكد: قريبون من التوصل لحل دبلوماسي ينهي الصراع في أوكرانيا
lebanon 24
01/11/2025 00:02:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن يشدد على ضرورة تنفيذ إنهاء حرب غزة ومعالجة ما سبّبه العدوان من تبعات كارثية
lebanon 24
01/11/2025 00:02:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله بن زايد التقى نتنياهو في نيويورك وأكد ضرورة إنهاء حرب غزة
lebanon 24
01/11/2025 00:02:09 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الرئيس الأميركي

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

البيت الأبيض

دارة الرئيس

البريطانية

البريطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
17:00 | 2025-10-31
16:04 | 2025-10-31
14:00 | 2025-10-31
13:50 | 2025-10-31
11:34 | 2025-10-31
11:19 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24