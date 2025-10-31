تقرير.. إنهاء الصراع في أوكرانيا أصبح ضرورة اقتصادية لواشنطن

Advertisement

كشف مصدر قريب من لصحيفة "إندبندنت"، أن إنهاء الحرب في لم يعد مجرد ملف سياسي أو أمني، بل تحول إلى ضرورة اقتصادية لحماية مكانة الدولار الأميركي عالمياً.وأوضح المصدر أن تقريرًا صادرًا عن منظمة "مركز الحرية والازدهار" (CFP) حذر من أن استمرار الصراع المسلح قد يهدد موقع الدولار كعملة احتياط رئيسية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الأميركي. ووفق الصحيفة ، فقد أُرسل التقرير إلى لمراجعته، فيما اعتُبر وثيقة مهمة ستؤثر في توجهات الإدارة المقبلة.وأضافت إندبندنت أن "المعنى الواضح هو أن إنهاء الحرب بات ضرورة تجارية واقتصادية بالدرجة الأولى، إذ لا يمكن لواشنطن أن تسمح بتقويض الثقة بالدولار".