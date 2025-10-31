23
تقرير.. إنهاء الصراع في أوكرانيا أصبح ضرورة اقتصادية لواشنطن
Lebanon 24
31-10-2025
|
15:00
كشف مصدر قريب من
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لصحيفة "إندبندنت"، أن إنهاء الحرب في
أوكرانيا
لم يعد مجرد ملف سياسي أو أمني، بل تحول إلى ضرورة اقتصادية لحماية مكانة الدولار الأميركي عالمياً.
وأوضح المصدر أن تقريرًا صادرًا عن منظمة "مركز الحرية والازدهار" (CFP) حذر من أن استمرار الصراع المسلح قد يهدد موقع الدولار كعملة احتياط رئيسية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الأميركي. ووفق الصحيفة
البريطانية
، فقد أُرسل التقرير إلى
البيت الأبيض
لمراجعته، فيما اعتُبر وثيقة مهمة ستؤثر في توجهات الإدارة المقبلة.
وأضافت إندبندنت أن "المعنى الواضح هو أن إنهاء الحرب بات ضرورة تجارية واقتصادية بالدرجة الأولى، إذ لا يمكن لواشنطن أن تسمح بتقويض الثقة بالدولار".
بعد خطط أميركية لضرب فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
بعد خطط أميركية لضرب فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط
17:00 | 2025-10-31
31/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوكربيرغ يفقد ميلياراته في ساعات... هذا هو السبب!
Lebanon 24
زوكربيرغ يفقد ميلياراته في ساعات... هذا هو السبب!
16:04 | 2025-10-31
31/10/2025 04:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي الدول الأكثر "استهلاكاً" للذهب؟ أرقام تكشف
Lebanon 24
من هي الدول الأكثر "استهلاكاً" للذهب؟ أرقام تكشف
14:00 | 2025-10-31
31/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن مرفأ بيروت.. ماذا أعلن وزير الأشغال؟
Lebanon 24
بشأن مرفأ بيروت.. ماذا أعلن وزير الأشغال؟
13:50 | 2025-10-31
31/10/2025 01:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة جبيل... اتحاد الأفران يطالب بالتزام معايير سلامة الغذاء
Lebanon 24
بعد حادثة جبيل... اتحاد الأفران يطالب بالتزام معايير سلامة الغذاء
11:34 | 2025-10-31
31/10/2025 11:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
