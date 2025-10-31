بعد خطط أميركية لضرب فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار العالمية، بعد أنباء عن نية شن ضربات عسكرية على أهداف في فنزويلا، العضو في منظمة أوبك.وبحسب وكالة بلومبرغ، ارتفع سعر خام غرب الوسيط بنسبة 1.3%، متعافيًا من خسائره السابقة، بعد تقارير في وميامي هيرالد تفيد بأن حددت منشآت عسكرية فنزويلية يُشتبه باستخدامها في تهريب المخدرات كأهداف محتملة.ويرجح محللون أن أي تصعيد عسكري في فنزويلا قد يربك أسواق الطاقة العالمية، نظرًا لاعتماد مصافي التكرير الأميركية على الخام الفنزويلي الثقيل، ويؤثر في اقتصادات كبرى مثل والهند وأوروبا الغربية. (روسيا اليوم)