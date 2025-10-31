23
إقتصاد
بعد خطط أميركية لضرب فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
31-10-2025
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
العالمية، بعد أنباء عن نية
الولايات المتحدة
شن ضربات عسكرية على أهداف في فنزويلا، العضو في منظمة أوبك.
Advertisement
وبحسب وكالة بلومبرغ، ارتفع سعر خام غرب
تكساس
الوسيط بنسبة 1.3%، متعافيًا من خسائره السابقة، بعد تقارير في
وول ستريت جورنال
وميامي هيرالد تفيد بأن
إدارة ترامب
حددت منشآت عسكرية فنزويلية يُشتبه باستخدامها في تهريب المخدرات كأهداف محتملة.
ويرجح محللون أن أي تصعيد عسكري في فنزويلا قد يربك أسواق الطاقة العالمية، نظرًا لاعتماد مصافي التكرير الأميركية على الخام الفنزويلي الثقيل، ويؤثر في اقتصادات كبرى مثل
الصين
والهند وأوروبا الغربية. (روسيا اليوم)
