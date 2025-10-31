Advertisement

إقتصاد

بعد خطط أميركية لضرب فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
31-10-2025 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1436524-638975347013599491.webp
Doc-P-1436524-638975347013599491.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار النفط العالمية، بعد أنباء عن نية الولايات المتحدة شن ضربات عسكرية على أهداف في فنزويلا، العضو في منظمة أوبك.
Advertisement

وبحسب وكالة بلومبرغ، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3%، متعافيًا من خسائره السابقة، بعد تقارير في وول ستريت جورنال وميامي هيرالد تفيد بأن إدارة ترامب حددت منشآت عسكرية فنزويلية يُشتبه باستخدامها في تهريب المخدرات كأهداف محتملة.

ويرجح محللون أن أي تصعيد عسكري في فنزويلا قد يربك أسواق الطاقة العالمية، نظرًا لاعتماد مصافي التكرير الأميركية على الخام الفنزويلي الثقيل، ويؤثر في اقتصادات كبرى مثل الصين والهند وأوروبا الغربية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزير النفط الكويتي يتوقع ارتفاع أسعار النفط بعد العقوبات الأميركية على شركات روسية
lebanon 24
01/11/2025 00:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": ارتفاع أسعار النفط بعد فرض عقوبات أميركية على روسيا
lebanon 24
01/11/2025 00:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": ارتفاع أسعار النفط بعد فرض عقوبات أميركية على روسيا
lebanon 24
01/11/2025 00:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تراجع المخزونات الأميركية.. ارتفاع في أسعار النفط
lebanon 24
01/11/2025 00:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24

وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

روسيا اليوم

إدارة ترامب

وول ستريت

أوروبا

الغربي

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:04 | 2025-10-31
15:00 | 2025-10-31
14:00 | 2025-10-31
13:50 | 2025-10-31
11:34 | 2025-10-31
11:19 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24