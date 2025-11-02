روسيا تتصدر صادرات زيت دوار الشمس متجاوزة أوكرانيا

Advertisement

أفاد إليوشين، رئيس للتصدير الزراعي "أغرو إكسبورت"، أن أصبحت في ختام موسم 2024/2025 أكبر مصدر لزيت دوار الشمس في العالم، متفوقة على .ووفق إليوشين، بلغت صادرات روسيا حوالي 5.2 مليون طن، مقابل 4.7 مليون طن لأوكرانيا و1.3 مليون طن للأرجنتين. كما أشار إلى أن روسيا تعمل على توسيع صادراتها وتعزيز علاقاتها التجارية مع مستوردي الزيت في مختلف أنحاء العالم.وفي الفترة بين 2018 و2024، شهدت أسواق تصدير زيت دوار الشمس الروسي تغيرات كبيرة، مع تعزيز بعض الأسواق لموقعها بينما تباطأت وتيرة الشراء في أسواق أخرى. وبلغت قيمة الصادرات الروسية أكثر من 5 مليارات دولار في 2024، بزيادة نسبتها 19% مقارنة بالعام السابق.