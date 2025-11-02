22
o
بيروت
19
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
15
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
روسيا تتصدر صادرات زيت دوار الشمس متجاوزة أوكرانيا
Lebanon 24
02-11-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد
إيليا
إليوشين، رئيس
المركز الفيدرالي
للتصدير الزراعي "أغرو إكسبورت"، أن
روسيا
أصبحت في ختام موسم 2024/2025 أكبر مصدر لزيت دوار الشمس في العالم، متفوقة على
أوكرانيا
.
Advertisement
ووفق إليوشين، بلغت صادرات روسيا حوالي 5.2 مليون طن، مقابل 4.7 مليون طن لأوكرانيا و1.3 مليون طن للأرجنتين. كما أشار إلى أن روسيا تعمل على توسيع صادراتها وتعزيز علاقاتها التجارية مع مستوردي الزيت في مختلف أنحاء العالم.
وفي الفترة بين 2018 و2024، شهدت أسواق تصدير زيت دوار الشمس الروسي تغيرات كبيرة، مع تعزيز بعض الأسواق لموقعها بينما تباطأت وتيرة الشراء في أسواق أخرى. وبلغت قيمة الصادرات الروسية أكثر من 5 مليارات دولار في 2024، بزيادة نسبتها 19% مقارنة بالعام السابق.
مواضيع ذات صلة
الذهب يحطم الأرقام القياسية متجاوزاً 3600 دولار للأونصة
Lebanon 24
الذهب يحطم الأرقام القياسية متجاوزاً 3600 دولار للأونصة
03/11/2025 03:06:41
03/11/2025 03:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى روسيا
Lebanon 24
قفزة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى روسيا
03/11/2025 03:06:41
03/11/2025 03:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مستوطنون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة على دوار قدوميم شرق قلقيلية
Lebanon 24
مستوطنون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة على دوار قدوميم شرق قلقيلية
03/11/2025 03:06:41
03/11/2025 03:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": إحتراق سيارة نتيجة ماس كهربائي عند دوار شاتيلا ولا يوجد اي استهداف
Lebanon 24
"لبنان 24": إحتراق سيارة نتيجة ماس كهربائي عند دوار شاتيلا ولا يوجد اي استهداف
03/11/2025 03:06:41
03/11/2025 03:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المركز الفيدرالي
رئيس المركز
الفيدرالي
إيليا
الروس
فيدرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
أزمة في ألمانيا.. ثلث الشركات تخطط لتقليص الوظائف في 2025
Lebanon 24
أزمة في ألمانيا.. ثلث الشركات تخطط لتقليص الوظائف في 2025
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهاجم كندا مجدداً: "لن أستأنف المفاوضات رغم اعتذار كارني"
Lebanon 24
ترامب يهاجم كندا مجدداً: "لن أستأنف المفاوضات رغم اعتذار كارني"
11:00 | 2025-11-02
02/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام خلال مؤتمر مع نظيره المصري: اللقاء محطة جديدة في مسار التعاون
Lebanon 24
سلام خلال مؤتمر مع نظيره المصري: اللقاء محطة جديدة في مسار التعاون
09:12 | 2025-11-02
02/11/2025 09:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من 10 آلاف إلى 25 مليون دولار.. قصة أغرب استثمار في تاريخ أمازون!
Lebanon 24
من 10 آلاف إلى 25 مليون دولار.. قصة أغرب استثمار في تاريخ أمازون!
09:00 | 2025-11-02
02/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
07:14 | 2025-11-02
02/11/2025 07:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
01:30 | 2025-11-02
02/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان أمام إنذار مزدوج.. تصعيد إسرائيلي وضغط أميركي نحو التفاوض
Lebanon 24
لبنان أمام إنذار مزدوج.. تصعيد إسرائيلي وضغط أميركي نحو التفاوض
03:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أميركية جديدة وكاتس يهدد بقصف بيروت.. برّاك: لبنان دولة فاشلة ولم يعد لديه وقت لسحب سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة أميركية جديدة وكاتس يهدد بقصف بيروت.. برّاك: لبنان دولة فاشلة ولم يعد لديه وقت لسحب سلاح "حزب الله"
22:58 | 2025-11-01
01/11/2025 10:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"سنقصف الضاحية".. ماذا أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم؟
Lebanon 24
"سنقصف الضاحية".. ماذا أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم؟
03:33 | 2025-11-02
02/11/2025 03:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنّانة شابة بعد معركة مع السرطان.. هكذا نعتها ابنتها
Lebanon 24
وفاة فنّانة شابة بعد معركة مع السرطان.. هكذا نعتها ابنتها
01:00 | 2025-11-02
02/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2025-11-02
أزمة في ألمانيا.. ثلث الشركات تخطط لتقليص الوظائف في 2025
11:00 | 2025-11-02
ترامب يهاجم كندا مجدداً: "لن أستأنف المفاوضات رغم اعتذار كارني"
09:12 | 2025-11-02
سلام خلال مؤتمر مع نظيره المصري: اللقاء محطة جديدة في مسار التعاون
09:00 | 2025-11-02
من 10 آلاف إلى 25 مليون دولار.. قصة أغرب استثمار في تاريخ أمازون!
07:14 | 2025-11-02
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
07:00 | 2025-11-02
هدنة اقتصادية بين ترامب وشي.. تفاصيل اتفاق يجمّد الحرب التجارية
فيديو
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 03:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 03:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
02:00 | 2025-11-01
03/11/2025 03:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24