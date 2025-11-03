مع ترقب للبيانات الأميركية.. الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أشهر

Advertisement

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في نحو 3 أشهر اليوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين صدور بيانات هذا الأسبوع لتقييم وضع الاقتصاد الأميركي وتحديد ما إذا كان ذلك سيغيّر السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها (البنك المركزي الأميركي).واستقر الين الياباني قرب أدنى مستوى له في ثمانية أشهر ونصف، تحت ضغط فروق أسعار الفائدة الكبيرة بين أميركا واليابان.وانخفضت التداولات في اليوم بسبب عطلة في ، مما جعل العملات تتحرك في نطاق ضيق، رغم استقرار معظمها قرب أدنى مستوياتها الأخيرة أمام الدولار القوي، وفق وكالة " ".