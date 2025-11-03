28
رغم عواصف ضريبية ونتائج متباينة للشركات.. استقرار في الأسهم الأوروبية
Lebanon 24
03-11-2025
|
05:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت البورصات الأوروبية حالة من "الاستقرار" يوم الإثنين، في ظل موجة متجددة من إعلانات نتائج أعمال الشركات، حيث تصدرت تقارير "جي.تي.تي" للغاز الطبيعي المسال و"بوست إن.إل" الهولندية المشهد.
وسجل المؤشر
الأوروبي
الرئيسي
"ستوكس 600" مستوى 572.29 نقطة قرابة منتصف الجلسة، ليظل قريباً من أدنى مستوياته الذي سجله الأسبوع الفائت.
وساهم "قطاع
النفط والغاز
" في دعم المؤشرات بارتفاع تجاوز 1%، مدعوماً بقفزة سهم "جي.تي.تي"
الفرنسية
بأكثر من 4%، وذلك بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات والأرباح لهذا العام.
كما حظي القطـاع بدفعة إضافية عقب إعلان "بي.بي"
البريطانية
عن بيع حصص في أصول خطوط أنابيب أمريكية لصالح شركة "سيكث ستريت" الاستثمارية، في صفقة بلغت قيمتها "1.5 مليار دولار".
من جهة أخرى، واجه سهم شركة "كامباري" للمشروبات تراجعاً حاداً بنسبة 4%، على خلفية تحقيق إيطالي في "مزاعم التهرب الضريبي"، صادرت خلاله السلطات أسهمًا بقيمة 1.29 مليار
يورو
.
كما انخفض سهم "بوست إن.إل" بنسبة مماثلة، بعد أن كشفت مجموعة البريد الهولندية عن "خسارة تشغيلية" أكبر من المتوقع في الربع الأخير، مُعللة ذلك بتراجع عدد الرسائل البريدية واعتمادها على عدد محدود من العملاء. (العين)
