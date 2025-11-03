رغم عواصف ضريبية ونتائج متباينة للشركات.. استقرار في الأسهم الأوروبية

Advertisement

وسجل المؤشر "ستوكس 600" مستوى 572.29 نقطة قرابة منتصف الجلسة، ليظل قريباً من أدنى مستوياته الذي سجله الأسبوع الفائت.وساهم "قطاع " في دعم المؤشرات بارتفاع تجاوز 1%، مدعوماً بقفزة سهم "جي.تي.تي" بأكثر من 4%، وذلك بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات والأرباح لهذا العام.كما حظي القطـاع بدفعة إضافية عقب إعلان "بي.بي" عن بيع حصص في أصول خطوط أنابيب أمريكية لصالح شركة "سيكث ستريت" الاستثمارية، في صفقة بلغت قيمتها "1.5 مليار دولار".من جهة أخرى، واجه سهم شركة "كامباري" للمشروبات تراجعاً حاداً بنسبة 4%، على خلفية تحقيق إيطالي في "مزاعم التهرب الضريبي"، صادرت خلاله السلطات أسهمًا بقيمة 1.29 مليار .كما انخفض سهم "بوست إن.إل" بنسبة مماثلة، بعد أن كشفت مجموعة البريد الهولندية عن "خسارة تشغيلية" أكبر من المتوقع في الربع الأخير، مُعللة ذلك بتراجع عدد الرسائل البريدية واعتمادها على عدد محدود من العملاء. (العين)