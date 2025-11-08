24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إستثناء أميركي لدولة يثير الجدل داخل الإتحاد الأوروبي
Lebanon 24
08-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
منح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
المجر إعفاءً لمدة عام من القيود المفروضة على شراء
النفط
والغاز الروسي، عقب لقاء جمعه مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في
البيت الأبيض
.
Advertisement
وبرّر
ترامب
الخطوة بكون المجر دولة غير ساحلية تعتمد على الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، ما يجعل بدائل الطاقة أكثر صعوبة مقارنة بدول أخرى.
وفي المقابل، تعهدت بودابست باستيراد غاز مسال أميركي بقيمة 600 مليون دولار خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة رغم الانتقادات الأوروبية والمواقف داخل الناتو، حيث تبقى المجر واحدة من أكثر دول
الاتحاد الأوروبي
ارتباطاً بالطاقة الروسية؛ إذ حصلت العام الماضي على 86% من وارداتها النفطية و74% من
الغاز
من
موسكو
.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت الشهر الماضي عقوبات على شركات الطاقة الروسية لوك أويل وروسنفت، ملوحة بإجراءات جديدة ضد الدول التي تواصل شراء النفط منهما.
ومع ذلك، أبدى ترامب مرونة تجاه موقف بودابست، بينما يواصل الضغط على بقية
أوروبا
لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية في سياق الحرب
الأوكرانية
.
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: ندين بشدة إجراءات بيلاروسيا الاستفزازية ضد الاتحاد ودوله الأعضاء
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ندين بشدة إجراءات بيلاروسيا الاستفزازية ضد الاتحاد ودوله الأعضاء
09/11/2025 15:14:11
09/11/2025 15:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بوليتيكو عن مسودة خطة أوروبية: الاتحاد الأوروبي سيحث ترمب على ضمان عدم تقويض مستقبل الدولة الفلسطينية
Lebanon 24
بوليتيكو عن مسودة خطة أوروبية: الاتحاد الأوروبي سيحث ترمب على ضمان عدم تقويض مستقبل الدولة الفلسطينية
09/11/2025 15:14:11
09/11/2025 15:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل بشكل وثيق مع رومانيا وجميع الدول الأعضاء لحماية أراضي الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل بشكل وثيق مع رومانيا وجميع الدول الأعضاء لحماية أراضي الاتحاد الأوروبي
09/11/2025 15:14:11
09/11/2025 15:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
Lebanon 24
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
09/11/2025 15:14:11
09/11/2025 15:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الأوكرانية
الأوروبي
بات على
دونالد
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
روسيا تُعيد إصلاح خطّ الكهرباء الثانيّ في محطة زابوريجيا النووية
Lebanon 24
روسيا تُعيد إصلاح خطّ الكهرباء الثانيّ في محطة زابوريجيا النووية
07:51 | 2025-11-09
09/11/2025 07:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لسكك الحديد جال على محطات الشمال
Lebanon 24
المدير العام لسكك الحديد جال على محطات الشمال
05:54 | 2025-11-09
09/11/2025 05:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحطّم طائرة ومقتل 14 شخصاً... أميركا تمنع تحليق هذا النوع من الطائرات
Lebanon 24
بعد تحطّم طائرة ومقتل 14 شخصاً... أميركا تمنع تحليق هذا النوع من الطائرات
05:14 | 2025-11-09
09/11/2025 05:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
04:00 | 2025-11-09
09/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركية مرتقبة في حق شبكات مالية واقتصادية
Lebanon 24
عقوبات أميركية مرتقبة في حق شبكات مالية واقتصادية
23:15 | 2025-11-08
08/11/2025 11:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:41 | 2025-11-08
08/11/2025 12:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
14:30 | 2025-11-08
08/11/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
14:43 | 2025-11-08
08/11/2025 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:51 | 2025-11-09
روسيا تُعيد إصلاح خطّ الكهرباء الثانيّ في محطة زابوريجيا النووية
05:54 | 2025-11-09
المدير العام لسكك الحديد جال على محطات الشمال
05:14 | 2025-11-09
بعد تحطّم طائرة ومقتل 14 شخصاً... أميركا تمنع تحليق هذا النوع من الطائرات
04:00 | 2025-11-09
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
23:15 | 2025-11-08
عقوبات أميركية مرتقبة في حق شبكات مالية واقتصادية
23:00 | 2025-11-08
تقرير عالمي: دبي الأولى عالميًا في جذب الأثراياء
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 15:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 15:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 15:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24