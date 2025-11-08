Advertisement

إقتصاد

إستثناء أميركي لدولة يثير الجدل داخل الإتحاد الأوروبي

Lebanon 24
08-11-2025 | 16:00
منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجر إعفاءً لمدة عام من القيود المفروضة على شراء النفط والغاز الروسي، عقب لقاء جمعه مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض.
 وبرّر ترامب الخطوة بكون المجر دولة غير ساحلية تعتمد على الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، ما يجعل بدائل الطاقة أكثر صعوبة مقارنة بدول أخرى.

وفي المقابل، تعهدت بودابست باستيراد غاز مسال أميركي بقيمة 600 مليون دولار خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة رغم الانتقادات الأوروبية والمواقف داخل الناتو، حيث تبقى المجر واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي ارتباطاً بالطاقة الروسية؛ إذ حصلت العام الماضي على 86% من وارداتها النفطية و74% من الغاز من موسكو.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت الشهر الماضي عقوبات على شركات الطاقة الروسية لوك أويل وروسنفت، ملوحة بإجراءات جديدة ضد الدول التي تواصل شراء النفط منهما. 
ومع ذلك، أبدى ترامب مرونة تجاه موقف بودابست، بينما يواصل الضغط على بقية أوروبا لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية في سياق الحرب الأوكرانية.
 
الاتحاد الأوروبي: ندين بشدة إجراءات بيلاروسيا الاستفزازية ضد الاتحاد ودوله الأعضاء
بوليتيكو عن مسودة خطة أوروبية: الاتحاد الأوروبي سيحث ترمب على ضمان عدم تقويض مستقبل الدولة الفلسطينية
رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل بشكل وثيق مع رومانيا وجميع الدول الأعضاء لحماية أراضي الاتحاد الأوروبي
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
