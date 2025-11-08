إستثناء أميركي لدولة يثير الجدل داخل الإتحاد الأوروبي

Advertisement

منح الرئيس الأميركي المجر إعفاءً لمدة عام من القيود المفروضة على شراء والغاز الروسي، عقب لقاء جمعه مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في .وبرّر الخطوة بكون المجر دولة غير ساحلية تعتمد على الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، ما يجعل بدائل الطاقة أكثر صعوبة مقارنة بدول أخرى.وفي المقابل، تعهدت بودابست باستيراد غاز مسال أميركي بقيمة 600 مليون دولار خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة رغم الانتقادات الأوروبية والمواقف داخل الناتو، حيث تبقى المجر واحدة من أكثر دول ارتباطاً بالطاقة الروسية؛ إذ حصلت العام الماضي على 86% من وارداتها النفطية و74% من من .وكانت إدارة ترامب قد أعلنت الشهر الماضي عقوبات على شركات الطاقة الروسية لوك أويل وروسنفت، ملوحة بإجراءات جديدة ضد الدول التي تواصل شراء النفط منهما.ومع ذلك، أبدى ترامب مرونة تجاه موقف بودابست، بينما يواصل الضغط على بقية لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية في سياق الحرب .