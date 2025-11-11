Advertisement

إقتصاد

النفط يتراجع بفعل مخاوف من تخمة المعروض

Lebanon 24
11-11-2025 | 01:48
انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مقلصة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة إذ طغت المخاوف من زيادة المعروض على التفاؤل بشأن حل محتمل لإغلاق الحكومة الأميركية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 63.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 دولارا للبرميل، منخفضا 13 سنتا أو 0.2%.

وارتفع كلا الخامين بنحو 40 سنتا في الجلسة السابقة، وفق وكالة "رويترز".
خام برنت

رويترز

تكساس

غرين

