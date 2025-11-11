النفط يتراجع بفعل مخاوف من تخمة المعروض

Advertisement

انخفضت أسعار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مقلصة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة إذ طغت المخاوف من زيادة المعروض على التفاؤل بشأن حل محتمل لإغلاق الحكومة الأميركية.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 63.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب الوسيط الأميركي 60 دولارا للبرميل، منخفضا 13 سنتا أو 0.2%.وارتفع كلا الخامين بنحو 40 سنتا في الجلسة السابقة، وفق وكالة " ".