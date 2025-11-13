Advertisement

إقتصاد

أسعار الذهب مستقرة.. وهذه آخر الأرقام

Lebanon 24
13-11-2025
افتتح الذهب تعاملات الجمعة مستقراً حول 4175 دولاراً للأونصة بعد أول انخفاض في خمسة أيام (-0.6% في الجلسة السابقة)، مع فتور الرهانات على خفض سريع لأسعار الفائدة عقب عودة الحكومة الأميركية من الإغلاق.
حتى الآن، لم يُبدِ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قناعة قوية بالحاجة إلى خفض جديد في كلفة الاقتراض.

متداولو عقود المقايضة يسعّرون احتمالاً يقارب 50% لخفض في كانون الاول، نزولاً من 72% قبل أسبوع، فيما عادةً ما تضغط الفائدة المرتفعة على الذهب كونه أصلًا لا يدرّ عائداً.

وارتفع الذهب 0.2% إلى 4178.03 دولاراً، وأنهى مؤشر بلومبرغ للدولار الجلسة السابقة على انخفاض. كما سجّلت الفضة والبلاتين والبلاديوم مكاسب طفيفة. (الشرق)
