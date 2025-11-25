نفط إيراني عالق في البحر.. 52 مليون برميل في المخازن العائمة

Advertisement

ارتفعت كميات الخام المخزّنة على متن الناقلات في البحر إلى أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف، في إشارة إلى تباطؤ الطلب من ، أكبر مشترٍ للخام الإيراني، رغم استمرار زيادة صادرات ، بحسب وكالة "بلومبيرغ".بيانات شركة "كبلر" لمعلومات الشحن البحري أظهرت أن نحو 52 مليون برميل من باتت في مخازن عائمة، وهو أعلى مستوى منذ أيار 2023، ونحو نصف هذه الكمية موجود في ماليزيا. هذه الأرقام تعادل تقريباً ضعفي المستوى المسجّل قبل شهر واحد فقط، وتتفوق بكثير على نطاق 5 إلى 10 ملايين برميل المسجل في كانون الثاني.هذا التراكم دفع إلى اتساع الخصومات على خامات مثل الخفيف، حيث وصل الفارق إلى نحو 8 دولارات للبرميل عن في بورصة "إنتركونتيننتال"، وفق ما نقلته "بلومبيرغ" عن متعاملين مطّلعين على السوق.