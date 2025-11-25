Advertisement

إقتصاد

نفط إيراني عالق في البحر.. 52 مليون برميل في المخازن العائمة

Lebanon 24
25-11-2025 | 15:07
ارتفعت كميات النفط الخام الإيراني المخزّنة على متن الناقلات في البحر إلى أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف، في إشارة إلى تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مشترٍ للخام الإيراني، رغم استمرار زيادة صادرات طهران، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
بيانات شركة "كبلر" لمعلومات الشحن البحري أظهرت أن نحو 52 مليون برميل من النفط الإيراني باتت في مخازن عائمة، وهو أعلى مستوى منذ أيار 2023، ونحو نصف هذه الكمية موجود في ماليزيا. هذه الأرقام تعادل تقريباً ضعفي المستوى المسجّل قبل شهر واحد فقط، وتتفوق بكثير على نطاق 5 إلى 10 ملايين برميل المسجل في كانون الثاني.
هذا التراكم دفع إلى اتساع الخصومات على خامات مثل إيران الخفيف، حيث وصل الفارق إلى نحو 8 دولارات للبرميل عن خام برنت في بورصة "إنتركونتيننتال"، وفق ما نقلته "بلومبيرغ" عن متعاملين مطّلعين على السوق.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24