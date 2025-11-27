23
إقتصاد
قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين.. استقرار في سعر الذهب
Lebanon 24
27-11-2025
|
00:44
A-
A+
استقر سعر
الذهب
على نحو كبير اليوم الخميس بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبا في الجلسة الماضية، مع تقييم المتعاملين في السوق لاحتمال خفض سعر الفائدة الأميركية في كانون الأول وسط إشارات متضاربة من
مجلس الاحتياطي الاتحادي
.
بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% عند 4154.09 دولار للأونصة. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 4151.20 دولار للأونصة.
وقال
براين
لان من غولد سيلفر سنترال "في هذه اللحظة، ليس من الواضح ما الذي سيفعلونه بعد ذلك، والذهب يتماسك قبل الفترة التي تسبق (اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي) التي تبدأ هذا الأسبوع"، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
