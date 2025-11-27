قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين.. استقرار في سعر الذهب

Advertisement

استقر سعر على نحو كبير اليوم الخميس بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبا في الجلسة الماضية، مع تقييم المتعاملين في السوق لاحتمال خفض سعر الفائدة الأميركية في كانون الأول وسط إشارات متضاربة من .بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% عند 4154.09 دولار للأونصة. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 4151.20 دولار للأونصة.وقال لان من غولد سيلفر سنترال "في هذه اللحظة، ليس من الواضح ما الذي سيفعلونه بعد ذلك، والذهب يتماسك قبل الفترة التي تسبق (اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي) التي تبدأ هذا الأسبوع"، وفقاً لوكالة " ".