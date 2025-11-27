24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
نمو مفاجئ في اقتصاد مصر
Lebanon 24
27-11-2025
|
23:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة التخطيط
أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، ارتفاعاً من 3.5% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
Advertisement
وأوضحت الوزارة أن هذا التسارع في النمو جاء مدعوماً بـ"استمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي" الهادف إلى دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، ودفع الاقتصاد نحو قطاعات عالية الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.
من جهتها، قالت وزيرة التخطيط
رانيا المشاط
إن مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا يقارب 5% خلال السنة المالية التي تنتهي في حزيران 2026، بعد رفع الهدف من 4.5%، مضيفة: "ممكن نتخطى هذا الرقم". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
نمو اقتصاد منطقة اليورو
Lebanon 24
نمو اقتصاد منطقة اليورو
28/11/2025 09:55:53
28/11/2025 09:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط مفاجئ لبرج حفار بترولي في مصر يوقع اصابات
Lebanon 24
سقوط مفاجئ لبرج حفار بترولي في مصر يوقع اصابات
28/11/2025 09:55:53
28/11/2025 09:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
طفرة الذكاء الاصطناعي.. نمو مذهل يخفي اقتصادًا هشًا
Lebanon 24
طفرة الذكاء الاصطناعي.. نمو مذهل يخفي اقتصادًا هشًا
28/11/2025 09:55:53
28/11/2025 09:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الديمقراطيون يحاولون عرقلة اقتصاد بلادنا ولا يريدون أن يكون هناك اقتصاد جيد
Lebanon 24
ترامب: الديمقراطيون يحاولون عرقلة اقتصاد بلادنا ولا يريدون أن يكون هناك اقتصاد جيد
28/11/2025 09:55:53
28/11/2025 09:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التخطيط
رانيا المشاط
سكاي نيوز
سكاي نيو
من جهته
جمالي
الرب
تاجي
تابع
قد يعجبك أيضاً
دبي تعدّ العدة لأكثر مواسم السفر ازدحامًا
Lebanon 24
دبي تعدّ العدة لأكثر مواسم السفر ازدحامًا
02:50 | 2025-11-28
28/11/2025 02:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جدول جديد للمحروقات... اليكم الاسعار!
Lebanon 24
جدول جديد للمحروقات... اليكم الاسعار!
02:08 | 2025-11-28
28/11/2025 02:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع قوي.. الذهب يخترق حاجز 4200 دولار
Lebanon 24
ارتفاع قوي.. الذهب يخترق حاجز 4200 دولار
01:04 | 2025-11-28
28/11/2025 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
3 مليار دولار لم تنقذها… لماذا يفشل المركزي الهندي في وقف تراجع الروبية؟
Lebanon 24
3 مليار دولار لم تنقذها… لماذا يفشل المركزي الهندي في وقف تراجع الروبية؟
23:00 | 2025-11-27
27/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصلاحات اقتصادية واسعة… مصر تسجّل نمواً أسرع من المتوقع في الربع الأول
Lebanon 24
بعد إصلاحات اقتصادية واسعة… مصر تسجّل نمواً أسرع من المتوقع في الربع الأول
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
06:42 | 2025-11-27
27/11/2025 06:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:20 | 2025-11-27
27/11/2025 05:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
06:00 | 2025-11-27
27/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
09:29 | 2025-11-27
27/11/2025 09:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:50 | 2025-11-28
دبي تعدّ العدة لأكثر مواسم السفر ازدحامًا
02:08 | 2025-11-28
جدول جديد للمحروقات... اليكم الاسعار!
01:04 | 2025-11-28
ارتفاع قوي.. الذهب يخترق حاجز 4200 دولار
23:00 | 2025-11-27
3 مليار دولار لم تنقذها… لماذا يفشل المركزي الهندي في وقف تراجع الروبية؟
16:00 | 2025-11-27
بعد إصلاحات اقتصادية واسعة… مصر تسجّل نمواً أسرع من المتوقع في الربع الأول
12:07 | 2025-11-27
بحر أفريقيا يجذب روسيا… "مسوحات سمكية" بغطاء علمي و"تطلعات استراتيجية"
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 09:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 09:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 09:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24