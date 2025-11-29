Advertisement

إقتصاد

ما هي حدود النقد المسموح بها في المطارات العربية والدولية؟

Lebanon 24
29-11-2025 | 03:04
A-
A+
Doc-P-1448431-639000077284549092.webp
Doc-P-1448431-639000077284549092.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُعد القيود المفروضة على المبالغ النقدية التي يحملها المسافرون عند الدخول والخروج من المنافذ الجمركية والجوازات جزءاً أساسياً من الجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتطبق الدول قواعد صارمة تتطلب التصريح الإجباري عن أي مبالغ نقدية تتجاوز حداً معيناً.
Advertisement

ويتسبب جهل الكثير من المسافرين بالقيمة الدقيقة للحدود، في تعرضهم للمساءلة القانونية أو مصادرة المبالغ حال عدم الإفصاح عن المبالغ فوق الحد المسموح به.

وتشمل الحدود العملات النقدية (المحلية والأجنبية)، الشيكات السياحية، السندات، والمعادن والأحجار الكريمة والمجوهرات ذات القيمة العالية (في بعض الدول).
ويجب على المسافرين دائماً الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول التي تتجاوز حداً معيناً في كل دولة، وذلك سواء عند الدخول أو الخروج.

ويجب ملاحظة أن هذه الحدود قابلة للتغيير، ومن الأفضل دائماً التحقق من الجهات الرسمية (مثل هيئات الجمارك أو البنوك المركزية) في كل دولة قبل السفر مباشرة.
الحد القياسي الدولي
وتعتمد معظم الدول الكبرى والمنظمات المالية لمكافحة غسيل الأموال الحد القياسي الدولي وهو 10,000 دولار أميركي أو ما يعادلها.

وتلتزم العديد من الدول في المنطقة بالحد المتعارف عليه دولياً وهو 10 آلاف دولار ومنها العراق وسوريا ولبنان.

المراكز المالية الكبرى
وبالنظر إلى الحدود المطبقة في أكبر المراكز الاقتصادية والمالية في العالم، فإن غالبية القوى الاقتصادية الكبرى تلتزم بالحد العالمي البالغ 10,000 وحدة نقدية أو ما يعادلها. ففي كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وروسيا والاتحاد الأوروبي، يطلب من المسافرين الإفصاح الإجباري عن أي مبلغ نقدي أو أدوات مالية قابلة للتداول يتجاوز 10,000 دولار أميركي، أو كندي، أو أسترالي، أو يورو على التوالي.

أما في جمهورية الصين الشعبية، فيجب التصريح عند تجاوز 5,000 دولار أميركي. وتطلب اليابان الإفصاح عن أي مبلغ يزيد على 1 مليون ين ياباني (ما يعادل حوالي 6,400 دولار أميركي)، مما يجعلها من بين الدول التي تطبق حداً أدنى نسبياً للتصريح النقدي.

ويشمل هذا الإفصاح في كل هذه الدول النقد المادي، بالإضافة إلى الشيكات السياحية أو السندات الإذنية المفتوحة.

الأهمية القانونية للإفصاح
يؤكد الخبراء القانونيون على أن الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز الحد لا يعني بالضرورة مصادرتها أو فرض ضرائب عليها، بل هو إجراء تنظيمي يهدف إلى تتبع حركة الأموال الكبيرة ومكافحة الجرائم المالية.

النتائج المترتبة على عدم التصريح:
المساءلة القانونية: قد يتعرض المسافر لغرامات مالية كبيرة.

مصادرة المبلغ: في حالات الاشتباه أو عدم القدرة على إثبات مصدر الأموال، قد يتم احتجاز أو مصادرة كامل المبلغ من قبل السلطات الجمركية.

نصيحة للمسافرين
يُنصح المسافرون الذين يحملون مبالغ نقدية كبيرة لأغراض شخصية أو تجارية بالتصريح عنها دائماً مسبقاً، والاحتفاظ بالوثائق التي تثبت مصدر هذه الأموال، لتجنب أي تأخير أو مشاكل عند عبور المنافذ الحدودية.
مواضيع ذات صلة
وصول سفير الإمارات العربية المتحدة سالم فهد الكعبي إلى مطار رفيق الحريري الدولي
lebanon 24
29/11/2025 13:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة ردا على السجال الروسي الأميركي: التجارب النووية غير مسموح بها بتاتا "تحت أي ظرف"
lebanon 24
29/11/2025 13:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة مراسلون بلا حدود: نطالب بتحقيق العدالة للضحايا وبدخول الصحافة الدولية إلى قطاع غزة
lebanon 24
29/11/2025 13:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: اقتصاد سوريا يُظهر مؤشرات على التعافي
lebanon 24
29/11/2025 13:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

الأوروبي

جمهورية

العراق

الكريم

المطار

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2025-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:00 | 2025-11-29
03:42 | 2025-11-29
01:16 | 2025-11-29
23:00 | 2025-11-28
16:00 | 2025-11-28
14:00 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24