مع ترقب قرار الفائدة.. مكاسب شهرية محدودة للأسهم الأميركية

ارتفعت الأسهم الأميركية في جلسة يوم الجمعة وسط أحجام تداول ضعيفة خلال جلسة قصيرة بالتزامن مع عطلة عيد الشكر، مدفوعة بمكاسب أسهم التجزئة وانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا.وزادت التوقعات بتخفيض سعر الفائدة في في كانون الأول على مدار الأسبوع، مما ساعد في زيادة الثقة في أسواق الأسهم.وارتفع المؤشر الصناعي 0.61% إلى 47716.42 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3.18%، وزاد بنسبة 0.32% خلال تشرين الثاني.