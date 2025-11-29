25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
21
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع ترقب قرار الفائدة.. مكاسب شهرية محدودة للأسهم الأميركية
Lebanon 24
29-11-2025
|
01:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت الأسهم الأميركية في جلسة يوم الجمعة وسط أحجام تداول ضعيفة خلال جلسة قصيرة بالتزامن مع عطلة عيد الشكر، مدفوعة بمكاسب أسهم التجزئة وانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا.
وزادت التوقعات بتخفيض سعر الفائدة في
الولايات المتحدة
في كانون الأول على مدار الأسبوع، مما ساعد في زيادة الثقة في أسواق الأسهم.
Advertisement
وارتفع المؤشر
داو جونز
الصناعي 0.61% إلى 47716.42 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3.18%، وزاد بنسبة 0.32% خلال تشرين الثاني.
مواضيع ذات صلة
مع ترقب للبيانات الأميركية.. الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أشهر
Lebanon 24
مع ترقب للبيانات الأميركية.. الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أشهر
29/11/2025 13:17:07
29/11/2025 13:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أشهر خطرة ولبنان وغزة في دائرة ترقّب واحدة
Lebanon 24
أشهر خطرة ولبنان وغزة في دائرة ترقّب واحدة
29/11/2025 13:17:07
29/11/2025 13:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤدي ارتفاع العائدات الأميركية إلى إبقاء أسعار الذهب محدودة؟
Lebanon 24
هل يؤدي ارتفاع العائدات الأميركية إلى إبقاء أسعار الذهب محدودة؟
29/11/2025 13:17:07
29/11/2025 13:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت تقفز مع تصاعد رهانات خفض الفائدة الأميركية
Lebanon 24
وول ستريت تقفز مع تصاعد رهانات خفض الفائدة الأميركية
29/11/2025 13:17:07
29/11/2025 13:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
داو جونز
التزام
حجام
جونز
الصن
زادة
تشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد استدعاء "إيرباص" لآلاف الطائرات.. شركات عالمية تتحرك فهل نحن أمام أزمة؟
Lebanon 24
بعد استدعاء "إيرباص" لآلاف الطائرات.. شركات عالمية تتحرك فهل نحن أمام أزمة؟
06:00 | 2025-11-29
29/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط مخاوف ارتفاع الإمدادات.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للشهر الرابع
Lebanon 24
وسط مخاوف ارتفاع الإمدادات.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للشهر الرابع
03:42 | 2025-11-29
29/11/2025 03:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي حدود النقد المسموح بها في المطارات العربية والدولية؟
Lebanon 24
ما هي حدود النقد المسموح بها في المطارات العربية والدولية؟
03:04 | 2025-11-29
29/11/2025 03:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
السنغال على حافة الانفجار المالي… وصندوق النقد يرفع سقف شروطه
Lebanon 24
السنغال على حافة الانفجار المالي… وصندوق النقد يرفع سقف شروطه
23:00 | 2025-11-28
28/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
90 ألف مغادر في عام ونصف… الإقتصاد الإسرائيلي يدخل "دائرة القلق"
Lebanon 24
90 ألف مغادر في عام ونصف… الإقتصاد الإسرائيلي يدخل "دائرة القلق"
16:00 | 2025-11-28
28/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
16:02 | 2025-11-28
28/11/2025 04:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
15:23 | 2025-11-28
28/11/2025 03:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
13:30 | 2025-11-28
28/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:00 | 2025-11-29
بعد استدعاء "إيرباص" لآلاف الطائرات.. شركات عالمية تتحرك فهل نحن أمام أزمة؟
03:42 | 2025-11-29
وسط مخاوف ارتفاع الإمدادات.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للشهر الرابع
03:04 | 2025-11-29
ما هي حدود النقد المسموح بها في المطارات العربية والدولية؟
23:00 | 2025-11-28
السنغال على حافة الانفجار المالي… وصندوق النقد يرفع سقف شروطه
16:00 | 2025-11-28
90 ألف مغادر في عام ونصف… الإقتصاد الإسرائيلي يدخل "دائرة القلق"
14:00 | 2025-11-28
جفاف سوريا يلتهم القمح… أزمة غذاء وموسم 2025 الأخطر منذ 40 عاماً
فيديو
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
29/11/2025 13:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 13:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 13:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24