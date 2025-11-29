Advertisement

إقتصاد

مع ترقب قرار الفائدة.. مكاسب شهرية محدودة للأسهم الأميركية

Lebanon 24
29-11-2025 | 01:16
A-
A+
Doc-P-1448434-639000082982217344.webp
Doc-P-1448434-639000082982217344.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت الأسهم الأميركية في جلسة يوم الجمعة وسط أحجام تداول ضعيفة خلال جلسة قصيرة بالتزامن مع عطلة عيد الشكر، مدفوعة بمكاسب أسهم التجزئة وانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا.

وزادت التوقعات بتخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في كانون الأول على مدار الأسبوع، مما ساعد في زيادة الثقة في أسواق الأسهم.
Advertisement

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.61% إلى 47716.42 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3.18%، وزاد بنسبة 0.32% خلال تشرين الثاني.
مواضيع ذات صلة
مع ترقب للبيانات الأميركية.. الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أشهر
lebanon 24
29/11/2025 13:17:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أشهر خطرة ولبنان وغزة في دائرة ترقّب واحدة
lebanon 24
29/11/2025 13:17:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يؤدي ارتفاع العائدات الأميركية إلى إبقاء أسعار الذهب محدودة؟
lebanon 24
29/11/2025 13:17:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت تقفز مع تصاعد رهانات خفض الفائدة الأميركية
lebanon 24
29/11/2025 13:17:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

داو جونز

التزام

حجام

جونز

الصن

زادة

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2025-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:00 | 2025-11-29
03:42 | 2025-11-29
03:04 | 2025-11-29
23:00 | 2025-11-28
16:00 | 2025-11-28
14:00 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24