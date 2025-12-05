Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط تستقر

Lebanon 24
05-12-2025 | 00:02
A-
A+
Doc-P-1451016-639005151716155872.jpg
Doc-P-1451016-639005151716155872.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حافظت أسعار النفط على مكاسبها الممتدة ليومين، مع تقييم المستثمرين للخطوات المقبلة في محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى جانب مؤشرات على اتساع فائض الإمدادات.
Advertisement

تم تداول خام "برنت" فوق 63 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% في الجلسة السابقة، بينما كان خام "غرب تكساس الوسيط" قريباً من 60 دولاراً. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
بعد خفض ترامب الرسوم الجمركية على الصين.. أسعار النفط تستقر
lebanon 24
05/12/2025 13:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فيتش تتوقع استقرار أسعار النفط عند 70 دولارًا للبرميل في 2025
lebanon 24
05/12/2025 13:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
استقرار في أسعار النفط؟
lebanon 24
05/12/2025 13:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النفط الكويتي يتوقع ارتفاع أسعار النفط بعد العقوبات الأميركية على شركات روسية
lebanon 24
05/12/2025 13:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24

أوكرانيا

تكساس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:05 | 2025-12-05
05:40 | 2025-12-05
03:19 | 2025-12-05
02:45 | 2025-12-05
02:14 | 2025-12-05
01:22 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24