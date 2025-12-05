أسعار النفط تستقر

Advertisement

حافظت أسعار على مكاسبها الممتدة ليومين، مع تقييم المستثمرين للخطوات المقبلة في محادثات وقف إطلاق النار في ، إلى جانب مؤشرات على اتساع فائض الإمدادات.تم تداول خام "برنت" فوق 63 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% في الجلسة السابقة، بينما كان خام "غرب الوسيط" قريباً من 60 دولاراً. (الشرق)