إقتصاد

الذهب يستقر ويتجه لخسارة أسبوعية

Lebanon 24
05-12-2025 | 01:20
استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة، إذ محا ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير ضعف الدولار، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات تضخّم رئيسية لاستشراف مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه الأسبوع المقبل.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4208.46 دولار للأوقية، متجهًا نحو انخفاض أسبوعي بنحو 0.5%، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 4237.70 دولار للأوقية. (العين)
