الذهب يستقر ويتجه لخسارة أسبوعية

Advertisement

استقرت أسعار في تعاملات اليوم الجمعة، إذ محا ارتفاع عوائد الأميركية تأثير ضعف الدولار، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات تضخّم رئيسية لاستشراف مسار قبل اجتماعه الأسبوع المقبل.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4208.46 دولار للأوقية، متجهًا نحو انخفاض أسبوعي بنحو 0.5%، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 4237.70 دولار للأوقية. (العين)