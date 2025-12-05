صفقة في الأفق.. هل ستخفض نتفليكس أسعارها؟

Advertisement

فبحسب ما نقلته عن مصدرين مطّلعين، قد يؤدّي استحواذ نتفليكس المقترح على استوديوهات ووحدة البث التابعة لـ"وارنر براذرز ديسكفري" إلى دمج خدمتي Netflix وHBO Max في باقة واحدة، بكلفة إجمالية أقل من الاشتراك بكل خدمة على حدة، خصوصًا أن "الغالبية العظمى من عملاء نتفليكس مشتركين أيضًا في HBO Max"، ما يجعل أي خفض في السعر مكسبًا مباشرًا لهؤلاء.حاليًا، تبلغ كلفة نتفليكس 7.99 دولار شهريًا للباقة المدعومة بالإعلانات، و17.99 دولار للباقة القياسية دون إعلانات، و24.99 دولار للباقة المميزة. في المقابل، تبلغ كلفة HBO Max 10.99 دولار مع الإعلانات، و18.49 دولار للباقة القياسية دون إعلانات، و22.99 دولار للباقة المميزة. أي أن الجمع بين الخطتين القياسيتين الخاليتين من الإعلانات يصل إلى 36.48 دولار شهريًا، فيما ترتفع كلفة الاشتراكين المميّزين معًا إلى 47.98 دولار.مع ذلك، يبقى هذا السيناريو احتمالًا لا أكثر، إذ إن عرض نتفليكس يتنافس مع عروض أخرى، أبرزها من Paramount Skydance وComcast، ولا يمكن الحديث عن أي تخفيض فعلي قبل حسم هوية الجهة التي ستفوز بصفقة وارنر براذرز ديسكفري.