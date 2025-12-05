Advertisement

إقتصاد

نتفليكس تهزّ هوليوود: السيطرة على أصول سينمائية وتلفزيونية تاريخية

Lebanon 24
05-12-2025 | 14:42
A-
A+
Doc-P-1451351-639005683986805143.webp
Doc-P-1451351-639005683986805143.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

وافقت شركة نتفليكس على شراء استوديوهات التلفزيون والسينما وقسم البث عبر الإنترنت التابع لشركة وارنر براذرز ديسكفري، مقابل 72 مليار دولار، في صفقة تمنح الشركة الرائدة في مجال البث بعضًا من أعرق وأهم أصول هوليوود.

وجاءت هذه الموافقة بعد أسابيع من حرب عروض الأسعار، حيث عرضت نتفليكس نحو 28 دولارًا للسهم، متفوقة بذلك على عرض باراماونت سكاي دانس الذي بلغ حوالي 24 دولارًا للسهم للاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري بالكامل، بما في ذلك أصول البث التلفزيوني بالكابل التي من المقرر أن تصبح شركة مستقلة.

وستمكّن هذه الصفقة نتفليكس، المالكة لسلاسل أعمال شهيرة مثل "صراع العروش"، و"دي سي كوميكس"، و"هاري بوتر"، من تعزيز مكانتها في هوليوود، حيث كانت الشركة قد بنت هيمنتها حتى الآن دون الاعتماد على صفقات ضخمة أو مكتبة محتوى واسعة. 

ويتوقع أن تواجه صفقة نتفليكس تدقيقًا مكثفًا من هيئات مكافحة الاحتكار في أوروبا والولايات المتحدة، حيث ستمنح أكبر خدمة بث في العالم ملكية شركة منافسة تمتلك نحو 130 مليون مشترك. 

وقبل تقديم العروض، أعرب بعض أعضاء الكونجرس عن مخاوفهم من أن صفقة نتفليكس ووارنر براذرز ديسكفري قد تضر بالمستهلكين وصناعة هوليوود بشكل عام.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتفليكس تدخل عالم الألعاب على التلفزيون لأول مرة
lebanon 24
06/12/2025 01:18:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في الإدارة الأميركية للتلفزيون العربي: نرحب بقرار الحكومة اللبنانية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة
lebanon 24
06/12/2025 01:18:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو يلغي مقابلة تلفزيونية.. اليكم السبب
lebanon 24
06/12/2025 01:18:13 Lebanon 24 Lebanon 24
صفقة في الأفق.. هل ستخفض نتفليكس أسعارها؟
lebanon 24
06/12/2025 01:18:13 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

أخبار عاجلة

الولايات المتحدة

صراع العروش

هاري بوتر

بشكل عام

أوروبا

إنترنت

الكون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:47 | 2025-12-05
14:55 | 2025-12-05
09:36 | 2025-12-05
09:25 | 2025-12-05
08:17 | 2025-12-05
07:50 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24