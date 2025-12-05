نتفليكس تهزّ هوليوود: السيطرة على أصول سينمائية وتلفزيونية تاريخية

وافقت شركة نتفليكس على شراء استوديوهات التلفزيون والسينما وقسم البث عبر الإنترنت التابع لشركة وارنر براذرز ديسكفري، مقابل 72 مليار دولار، في صفقة تمنح الشركة الرائدة في مجال البث بعضًا من أعرق وأهم أصول .

وجاءت هذه الموافقة بعد أسابيع من حرب عروض الأسعار، حيث عرضت نتفليكس نحو 28 دولارًا للسهم، متفوقة بذلك على عرض باراماونت سكاي دانس الذي بلغ حوالي 24 دولارًا للسهم للاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري بالكامل، بما في ذلك أصول البث التلفزيوني بالكابل التي من المقرر أن تصبح شركة مستقلة.

وستمكّن هذه الصفقة نتفليكس، المالكة لسلاسل أعمال شهيرة مثل " "، و" كوميكس"، و" "، من تعزيز مكانتها في هوليوود، حيث كانت الشركة قد بنت هيمنتها حتى الآن دون الاعتماد على صفقات ضخمة أو مكتبة محتوى واسعة.

ويتوقع أن تواجه صفقة نتفليكس تدقيقًا مكثفًا من هيئات مكافحة الاحتكار في والولايات المتحدة، حيث ستمنح أكبر خدمة بث في العالم ملكية شركة منافسة تمتلك نحو 130 مليون مشترك.

وقبل تقديم العروض، أعرب بعض أعضاء الكونجرس عن مخاوفهم من أن صفقة نتفليكس ووارنر براذرز ديسكفري قد تضر بالمستهلكين وصناعة هوليوود .