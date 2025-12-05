الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية قبيل بيانات التضخم الأمريكية

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة مستقرة عند الإغلاق، وحققت مكاسب أسبوعية متواضعة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم المنتظرة، والتي عززت التوقعات بإمكانية خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 عند 578.87 نقطة، بعد تحقيقه مكاسب لثلاثة أيام متتالية، مسجلاً ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 0.4%، مستفيدًا من مكاسب الأسبوع الماضي.

وفي ، ارتفعت الأسهم بنسبة 0.7% بعد تمكن المستشار فريدريش ميرتس بصعوبة من تمرير مشروع قانون معاشات التقاعد في ، متجنبًا أزمة حكومية محتملة.

وبحسب البيانات الأمريكية، سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، زيادة بنسبة 0.3% في سبتمبر، بما يتوافق مع توقعات المحللين. وأشارت أداة فيد ووتش التابعة لـ CME إلى أن البيانات عززت احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، لتصل التوقعات إلى 87.2%.

وقالت المحللة فيونا سينكوتا من سيتي إندكس: "شهدت الأسواق ارتفاعًا اليوم بعد بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية التي جاءت أضعف من المتوقع، ما عزز توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على معنويات المخاطرة العالمية."

وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع السيارات وقطع الغيار أداء مؤشر ستوكس 600 هذا الأسبوع، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 5.6%، مدفوعًا بشكل رئيسي باقتراح الإدارة الأمريكية إلغاء بعض القواعد المتعلقة بمعايير استهلاك الوقود التي وضعتها السابق ، بينما ارتفع اليوم بنسبة 1.5% متفوقًا على جميع القطاعات.

كما سجل مؤشر التجزئة الفرعي ارتفاعًا بنسبة 5% منذ بداية الأسبوع، مدعومًا بمبيعات قوية لشهر نوفمبر من شركة إنديتكس المالكة لعلامة زارا، مما أعطى مؤشراً مبكرًا على أداء شركات تجارة التجزئة خلال موسم التخفيضات.

واستفاد قطاع التكنولوجيا من تحسن السوق، محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%، فيما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.2% مدفوعًا بارتفاع أسعار ، حيث سجل النحاس مستوى قياسي اليوم الجمعة.

وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم سويس ري بنسبة 6.5% ليصل إلى أدنى مستويات المؤشر الأوروبي، بعد إعلان الشركة عن أهدافها لعام 2026 والتي جاءت أقل من توقعات المحللين، ما أثر على مؤشر التأمين الذي انخفض بنسبة 0.66%.