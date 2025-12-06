لمواجهة اختناقات شبكة الطاقة.. الاتحاد الأوروبي يخطط لإصلاح استراتيجي

Advertisement

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت أن سيتبع نهجا تنازليا لبناء شبكة طاقة عابرة للحدود، إذ حذر دان يورجنسن مفوض الطاقة في التكتل من ضياع المليارات بسبب الاختناقات والفشل في التوفيق بين والطلب.وأضاف التقرير أن الاتحاد سيضع خطة لتحديد الأماكن التي تحتاج إلى الاستثمار، وسيعمل على إيجاد مشاريع لسد تلك الثغرات لدفع إلى تنسيق البنية التحتية للطاقة عبر الحدود والقطاعات بشكل أفضل.وقال يورجنسن لصحيفة فاينانشال تايمز إن "الخطر الأكبر" على أهداف التكتل في إزالة الكربون وأمن الطاقة هو بطء بناء شبكة الطاقة.