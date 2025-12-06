Advertisement

إقتصاد

لمواجهة اختناقات شبكة الطاقة.. الاتحاد الأوروبي يخطط لإصلاح استراتيجي

Lebanon 24
06-12-2025 | 01:05
A-
A+
Doc-P-1451505-639006124620735801.webp
Doc-P-1451505-639006124620735801.webp photos 0
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت أن الاتحاد الأوروبي سيتبع نهجا تنازليا لبناء شبكة طاقة عابرة للحدود، إذ حذر دان يورجنسن مفوض الطاقة في التكتل من ضياع المليارات بسبب الاختناقات والفشل في التوفيق بين العرض والطلب.
وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي سيضع خطة لتحديد الأماكن التي تحتاج إلى الاستثمار، وسيعمل على إيجاد مشاريع لسد تلك الثغرات لدفع الدول الأعضاء إلى تنسيق البنية التحتية للطاقة عبر الحدود والقطاعات بشكل أفضل.

وقال يورجنسن لصحيفة فاينانشال تايمز إن "الخطر الأكبر" على أهداف التكتل في إزالة الكربون وأمن الطاقة هو بطء بناء شبكة الطاقة.
الاتحاد الأوروبي

الدول الأعضاء

أوروبي

العرض

تيجي

روبي

