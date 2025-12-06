25
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لمواجهة اختناقات شبكة الطاقة.. الاتحاد الأوروبي يخطط لإصلاح استراتيجي
Lebanon 24
06-12-2025
|
01:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت أن
الاتحاد الأوروبي
سيتبع نهجا تنازليا لبناء شبكة طاقة عابرة للحدود، إذ حذر دان يورجنسن مفوض الطاقة في التكتل من ضياع المليارات بسبب الاختناقات والفشل في التوفيق بين
العرض
والطلب.
Advertisement
وأضاف التقرير أن الاتحاد
الأوروبي
سيضع خطة لتحديد الأماكن التي تحتاج إلى الاستثمار، وسيعمل على إيجاد مشاريع لسد تلك الثغرات لدفع
الدول الأعضاء
إلى تنسيق البنية التحتية للطاقة عبر الحدود والقطاعات بشكل أفضل.
وقال يورجنسن لصحيفة فاينانشال تايمز إن "الخطر الأكبر" على أهداف التكتل في إزالة الكربون وأمن الطاقة هو بطء بناء شبكة الطاقة.
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو
06/12/2025 12:57:01
06/12/2025 12:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يضاعف قيوده على روسيا لمواجهة تمويل الحرب
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يضاعف قيوده على روسيا لمواجهة تمويل الحرب
06/12/2025 12:57:01
06/12/2025 12:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يستنفر.. قرار بمواجهة المسيّرات الروسية
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يستنفر.. قرار بمواجهة المسيّرات الروسية
06/12/2025 12:57:01
06/12/2025 12:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاون بين وزارة الزراعة والاتحاد الأوروبي لمواجهة التغير المناخي
Lebanon 24
تعاون بين وزارة الزراعة والاتحاد الأوروبي لمواجهة التغير المناخي
06/12/2025 12:57:01
06/12/2025 12:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الدول الأعضاء
أوروبي
العرض
تيجي
روبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع ترقب خفض الفائدة.. النفط يسجل مكاسب أسبوعية
Lebanon 24
مع ترقب خفض الفائدة.. النفط يسجل مكاسب أسبوعية
03:04 | 2025-12-06
06/12/2025 03:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
على تقييم بـ800 مليار دولار.. "سبيس إكس" تستعد لطرح أسهم بناء
Lebanon 24
على تقييم بـ800 مليار دولار.. "سبيس إكس" تستعد لطرح أسهم بناء
02:08 | 2025-12-06
06/12/2025 02:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة إنديغو تضرب موسم الزفاف الهندي: آلاف المسافرين عالقون
Lebanon 24
أزمة إنديغو تضرب موسم الزفاف الهندي: آلاف المسافرين عالقون
16:47 | 2025-12-05
05/12/2025 04:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية قبيل بيانات التضخم الأمريكية
Lebanon 24
الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية قبيل بيانات التضخم الأمريكية
14:55 | 2025-12-05
05/12/2025 02:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نتفليكس تهزّ هوليوود: السيطرة على أصول سينمائية وتلفزيونية تاريخية
Lebanon 24
نتفليكس تهزّ هوليوود: السيطرة على أصول سينمائية وتلفزيونية تاريخية
14:42 | 2025-12-05
05/12/2025 02:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
07:00 | 2025-12-05
05/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله"يطرح مناقشة الإستراتيجية الدفاعية مجدداً: خيار جدي ام كسب للوقت ؟
Lebanon 24
"حزب الله"يطرح مناقشة الإستراتيجية الدفاعية مجدداً: خيار جدي ام كسب للوقت ؟
06:00 | 2025-12-05
05/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
15:40 | 2025-12-05
05/12/2025 03:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
12:00 | 2025-12-05
05/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:04 | 2025-12-06
مع ترقب خفض الفائدة.. النفط يسجل مكاسب أسبوعية
02:08 | 2025-12-06
على تقييم بـ800 مليار دولار.. "سبيس إكس" تستعد لطرح أسهم بناء
16:47 | 2025-12-05
أزمة إنديغو تضرب موسم الزفاف الهندي: آلاف المسافرين عالقون
14:55 | 2025-12-05
الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية قبيل بيانات التضخم الأمريكية
14:42 | 2025-12-05
نتفليكس تهزّ هوليوود: السيطرة على أصول سينمائية وتلفزيونية تاريخية
09:36 | 2025-12-05
إسرائيل تزيد الإنفاق العسكري بنسبة 70% بعد حرب غزة
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
06/12/2025 12:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 12:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24