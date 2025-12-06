صفقة نتفلكس – وارنر براذرز ديسكفري.. مليارات للمساهمين وقفزة في ثروة زاسلاف

Advertisement

ولا تقتصر المكاسب على المساهمين فقط، إذ يبرز الرئيس التنفيذي لـ"وارنر براذرز ديسكفري" ضمن أكبر المستفيدين، مع اقترابه من دخول نادي المليارديرات فور إتمام الصفقة. زاسلاف، البالغ 65 عاماً، يُعد من أصحاب أعلى الرواتب في عالم الإعلام منذ سنوات، بعدما حصل على أكثر من 200 مليون دولار من الأجور والمكافآت النقدية خلال نحو عقدين من قيادته للشركة، في تعويضات أثارت انتقادات حادة تزامناً مع موجات تسريح موظفين وتقلبات استراتيجية أربكت السوق.مع ذلك، فإن جزءاً كبيراً من حزمة مكافآته لم يحقق النتائج المرجوة، إذ إن الخيارات الأسهمية التي حصل عليها في فترة اندماج "ديسكفري" مع "وارنر براذرز" كانت تُقدّر بأكثر من 200 مليون دولار وفق إفصاح عام 2021، لكنها بقيت بلا قيمة بسبب الأداء الضعيف للسهم، ولن تتحول إلى مكسب فعلي حتى بعد صفقة الاستحواذ الحالية. (الشرق)