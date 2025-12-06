Advertisement

إقتصاد

صفقة نتفلكس – وارنر براذرز ديسكفري.. مليارات للمساهمين وقفزة في ثروة زاسلاف

Lebanon 24
06-12-2025 | 13:03
A-
A+
Doc-P-1451680-639006482864107818.png
Doc-P-1451680-639006482864107818.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يمنح استحواذ شركة نتفلكس على وارنر براذرز ديسكفري بقيمة 72 مليار دولار مكاسب ضخمة للمساهمين، إذ تُشترى أسهمهم اليوم بأكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها في نيسان الماضي، ما يجعل الصفقة واحدة من أكثر التحركات ربحية في قطاع الإعلام خلال السنوات الأخيرة.
Advertisement

ولا تقتصر المكاسب على المساهمين فقط، إذ يبرز الرئيس التنفيذي لـ"وارنر براذرز ديسكفري" ديفيد زاسلاف ضمن أكبر المستفيدين، مع اقترابه من دخول نادي المليارديرات فور إتمام الصفقة. زاسلاف، البالغ 65 عاماً، يُعد من أصحاب أعلى الرواتب في عالم الإعلام منذ سنوات، بعدما حصل على أكثر من 200 مليون دولار من الأجور والمكافآت النقدية خلال نحو عقدين من قيادته للشركة، في تعويضات أثارت انتقادات حادة تزامناً مع موجات تسريح موظفين وتقلبات استراتيجية أربكت السوق.

مع ذلك، فإن جزءاً كبيراً من حزمة مكافآته لم يحقق النتائج المرجوة، إذ إن الخيارات الأسهمية التي حصل عليها في فترة اندماج "ديسكفري" مع "وارنر براذرز" كانت تُقدّر بأكثر من 200 مليون دولار وفق إفصاح عام 2021، لكنها بقيت بلا قيمة بسبب الأداء الضعيف للسهم، ولن تتحول إلى مكسب فعلي حتى بعد صفقة الاستحواذ الحالية. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
صفقة استحواذ نتفليكس على "وارنر براذرز" تُثير جدلا.. ونقابات هوليوود تُحذر منها
lebanon 24
07/12/2025 11:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بمليارات الدولارات.. مصر تعلن عن امتلاكها ثروة كبيرة
lebanon 24
07/12/2025 11:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام: ثروة الملك تشارلز تتخطى ثروة والدته الراحلة ماذا عن ويليام وهاري؟
lebanon 24
07/12/2025 11:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بمليار دولار.. صفقة مبيعات عسكرية أميركية للسعودية
lebanon 24
07/12/2025 11:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24

ديفيد زاسلاف

علي ح

تيجي

ديفي

رجوة

بيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:43 | 2025-12-07
03:29 | 2025-12-07
03:00 | 2025-12-07
02:58 | 2025-12-07
01:12 | 2025-12-07
00:00 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24