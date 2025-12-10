تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

أدنوك للإمداد والخدمات تتسلم رابع ناقلة للغاز الطبيعي المسال

Lebanon 24
10-12-2025 | 07:41
أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن استلامها ناقلة "الصدف"، وهي الرابعة من أصل ست ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال تعاقدت الشركة على بنائها مع حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء السفن. ومع تسلّم الناقلة في الموعد المحدد، ستنطلق قريباً في أولى رحلاتها التجارية.

يندرج تسليم "الصدف" في إطار برنامج تبلغ تكلفته مليارات الدولارات لتجديد أسطول "أدنوك للإمداد والخدمات" وزيادة الطاقة الاستيعابية بما يعزز القدرات التشغيلية للشركة. كما تؤكد هذه الخطوة التزام "أدنوك للإمداد والخدمات" ببناء أسطول متعدد الاستخدامات، يحقق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ويتيح لها الاستفادة من الفرص العالمية المتاحة، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على موارد الطاقة منخفضة الكربون.

من ناحية أخرى، يُبرز الأداء القياسي الذي حققته الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 دور استراتيجيتها القوية وتنفيذها المُنضبط في تحقيق نمو ملموس. كما يساهم برنامج تجديد وتوسعة الأسطول في تعزيز أرباح الشركة، ويدعم تركيزها طويل الأمد على تحقيق القيمة لمساهميها. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مصادر أمنية بحرية: قراصنة يهاجمون ناقلة غاز طبيعي مُسال قبالة سواحل الصومال
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي: حزمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا تشمل حظرا على استيراد الغاز الطبيعي المسال
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الكندية: فرض عقوبات على 13 فردا و11 كيانا بسبب علاقاتهم مع برامج الطائرات من دون طيار والغاز الطبيعي المسال في روسيا
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أسعار شحن الغاز المسال
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
