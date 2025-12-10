تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أدنوك للإمداد والخدمات تتسلم رابع ناقلة للغاز الطبيعي المسال
Lebanon 24
10-12-2025
|
07:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال
الخدمات اللوجستية
والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في
سوق أبوظبي للأوراق المالية
، عن استلامها ناقلة "الصدف"، وهي الرابعة من أصل ست ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال تعاقدت الشركة على بنائها مع حوض "
جيانغ
نان" الصيني لبناء السفن. ومع تسلّم الناقلة في الموعد المحدد، ستنطلق قريباً في أولى رحلاتها التجارية.
يندرج تسليم "الصدف" في إطار برنامج تبلغ تكلفته مليارات الدولارات لتجديد أسطول "أدنوك للإمداد والخدمات" وزيادة الطاقة الاستيعابية بما يعزز القدرات التشغيلية للشركة. كما تؤكد هذه الخطوة
التزام
"أدنوك للإمداد والخدمات" ببناء أسطول متعدد الاستخدامات، يحقق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ويتيح لها الاستفادة من الفرص العالمية المتاحة، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على موارد الطاقة منخفضة الكربون.
من ناحية أخرى، يُبرز الأداء القياسي الذي حققته الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 دور استراتيجيتها القوية وتنفيذها المُنضبط في تحقيق نمو ملموس. كما يساهم برنامج تجديد وتوسعة الأسطول في تعزيز أرباح الشركة، ويدعم تركيزها طويل الأمد على تحقيق القيمة لمساهميها. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مصادر أمنية بحرية: قراصنة يهاجمون ناقلة غاز طبيعي مُسال قبالة سواحل الصومال
Lebanon 24
رويترز عن مصادر أمنية بحرية: قراصنة يهاجمون ناقلة غاز طبيعي مُسال قبالة سواحل الصومال
10/12/2025 16:27:33
10/12/2025 16:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي: حزمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا تشمل حظرا على استيراد الغاز الطبيعي المسال
Lebanon 24
الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي: حزمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا تشمل حظرا على استيراد الغاز الطبيعي المسال
10/12/2025 16:27:33
10/12/2025 16:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الكندية: فرض عقوبات على 13 فردا و11 كيانا بسبب علاقاتهم مع برامج الطائرات من دون طيار والغاز الطبيعي المسال في روسيا
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الكندية: فرض عقوبات على 13 فردا و11 كيانا بسبب علاقاتهم مع برامج الطائرات من دون طيار والغاز الطبيعي المسال في روسيا
10/12/2025 16:27:33
10/12/2025 16:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار شحن الغاز المسال
Lebanon 24
ارتفاع أسعار شحن الغاز المسال
10/12/2025 16:27:33
10/12/2025 16:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سوق أبوظبي للأوراق المالية
الخدمات اللوجستية
بناء السفن
سكاي نيوز
التزام
أبوظبي
على بن
جيانغ
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحجوزات "مفولة "في الاعياد
Lebanon 24
الحجوزات "مفولة "في الاعياد
08:32 | 2025-12-10
10/12/2025 08:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة حماس من حملات تمويل أوروبية
Lebanon 24
فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة حماس من حملات تمويل أوروبية
06:45 | 2025-12-10
10/12/2025 06:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. الفضة تسجل سعرا تاريخيا
Lebanon 24
للمرة الأولى.. الفضة تسجل سعرا تاريخيا
06:02 | 2025-12-10
10/12/2025 06:02:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يوقع اتفاقيات تمويل أوروبية بقيمة 132 مليون يورو لتعزيز الأمن والاستقرار
Lebanon 24
لبنان يوقع اتفاقيات تمويل أوروبية بقيمة 132 مليون يورو لتعزيز الأمن والاستقرار
05:54 | 2025-12-10
10/12/2025 05:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسائر كبيرة.. الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه المصري
Lebanon 24
بعد خسائر كبيرة.. الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه المصري
04:26 | 2025-12-10
10/12/2025 04:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: سلاح "حزب الله".. اختبار الحكومة اللبنانية الهشة
Lebanon 24
موقع أميركي: سلاح "حزب الله".. اختبار الحكومة اللبنانية الهشة
10:30 | 2025-12-09
09/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات تحت الضغط… لبنان على خطّ الاختبار الاميركي
Lebanon 24
مفاوضات تحت الضغط… لبنان على خطّ الاختبار الاميركي
11:00 | 2025-12-09
09/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:32 | 2025-12-10
الحجوزات "مفولة "في الاعياد
06:45 | 2025-12-10
فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة حماس من حملات تمويل أوروبية
06:02 | 2025-12-10
للمرة الأولى.. الفضة تسجل سعرا تاريخيا
05:54 | 2025-12-10
لبنان يوقع اتفاقيات تمويل أوروبية بقيمة 132 مليون يورو لتعزيز الأمن والاستقرار
04:26 | 2025-12-10
بعد خسائر كبيرة.. الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه المصري
03:33 | 2025-12-10
اعتباراً من 13 كانون الثاني المقبل.. إدارة الطيران الأميركية تطالب بفحص إضافي لجميع طائرات طراز "إيرباص أيه 320"
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 16:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 16:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 16:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24