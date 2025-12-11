طفرة في الناتج غير النفطي.. اقتصاد الإمارات ينمو 4.2% في نصف عام

أعلن للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة سجّل نمواً بنسبة 4.2% خلال النصف الأول من عام 2025، ليبلغ نحو 929 مليار درهم (قرابة 253 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من 2024.



وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي غير النفطي قفز بنسبة 5.7% ليصل إلى نحو 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، مع ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 77.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مقابل 22.5% للأنشطة النفطية، ما يعكس تقدّم مسار فك الارتباط التدريجي عن إيرادات . (سكاي نيوز)





Advertisement