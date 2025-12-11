تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

عوائد أعلى واستقرار مالي يجذبان الصينيين إلى ديون الخليج

Lebanon 24
11-12-2025 | 13:00
أظهر تقرير لـ"رويترز" أن المستثمرين الآسيويين يتجهون بكثافة هذا العام نحو السندات والقروض الخليجية، مدفوعين بقلقهم من التباطؤ في الولايات المتحدة والصين، وبالثقة المتزايدة في استقرار اقتصادات الخليج ونموّها.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن إصدارات السندات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت 20% إلى 126 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع تسجيل طلب قوي من المستثمرين الآسيويين، ولا سيما الصينيين الذين يعيدون توزيع محافظهم بعيداً عن السوق الأميركية.

كما تضاعفت القروض المجمعة للشرق الأوسط في آسيا والمحيط الهادئ بأكثر من ثلاث مرات لتتجاوز 16 مليار دولار منذ بداية العام، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن عوائد أعلى مع مخاطر أقل، وهو ما يوفره الخليج عبر أدوات دين حكومية وشبه حكومية قوية التصنيف.

ويساعد تعميق العلاقات التجارية بين الخليج وآسيا في تعزيز هذا الاتجاه، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 516 مليار دولار، وهو ما يقرّب المنطقة أكثر من الأسواق الآسيوية مقارنة بالغرب.

ويرى محللون أن السندات الخليجية لا تزال أكثر جاذبية من معظم السندات الآسيوية، إذ تمنح عوائد أعلى مقارنة بأدوات دين ذات التصنيف نفسه، فيما يدرس عدد من المقترضين الخليجيين إصدار سندات باليوان في السوق الصينية.

وبحسب المصرفيين، ارتفعت مخصّصات المؤسسات الآسيوية للسندات الخليجية إلى 15–20% مقارنة بـ5–7% فقط العام الماضي، في مؤشر إلى تحوّل استثماري واضح باتجاه المنطقة.

(رويترز)
