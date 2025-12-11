عوائد أعلى واستقرار مالي يجذبان الصينيين إلى ديون الخليج

أظهر تقرير لـ" " أن المستثمرين الآسيويين يتجهون بكثافة هذا العام نحو السندات والقروض الخليجية، مدفوعين بقلقهم من التباطؤ في والصين، وبالثقة المتزايدة في استقرار اقتصادات ونموّها.



وتشير بيانات مجموعة بورصات إلى أن إصدارات السندات في وشمال ارتفعت 20% إلى 126 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع تسجيل طلب قوي من المستثمرين الآسيويين، ولا سيما الصينيين الذين يعيدون توزيع محافظهم بعيداً عن السوق الأميركية.



كما تضاعفت القروض المجمعة للشرق الأوسط في والمحيط الهادئ بأكثر من ثلاث مرات لتتجاوز 16 مليار دولار منذ بداية العام، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن عوائد أعلى مع مخاطر أقل، وهو ما يوفره الخليج عبر أدوات دين حكومية وشبه حكومية قوية التصنيف.



ويساعد تعميق العلاقات التجارية بين الخليج وآسيا في تعزيز هذا الاتجاه، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 516 مليار دولار، وهو ما يقرّب المنطقة أكثر من الأسواق الآسيوية مقارنة بالغرب.



ويرى محللون أن السندات الخليجية لا تزال أكثر من معظم السندات الآسيوية، إذ تمنح عوائد أعلى مقارنة بأدوات دين ذات التصنيف نفسه، فيما يدرس عدد من المقترضين الخليجيين إصدار سندات باليوان في السوق .



وبحسب المصرفيين، ارتفعت مخصّصات المؤسسات الآسيوية للسندات الخليجية إلى 15–20% مقارنة بـ5–7% فقط العام الماضي، في مؤشر إلى تحوّل استثماري واضح باتجاه المنطقة.



(رويترز)

