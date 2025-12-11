مصر تتجه لإبرام صفقة غاز مع دولة عربية والإعلان قريب

كشف مصدر مسؤول عن توجّه الحكومة إلى إبرام صفقة جديدة لاستيراد الطبيعي من دولة عربية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز أمن الطاقة.



وأوضح المصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن استيراد الشحنات يأتي ضمن خطة الدولة لضمان استدامة إمدادات الغاز وعدم التعرض لأي ضغوط خارجية.



وأكد أن الصفقة تندرج ضمن استراتيجية تنويع مصادر استيراد الغاز، لتفادي الاعتماد على طرف واحد. وفي هذا السياق، رجّحت تقارير أن تكون الصفقة مع قطر، من دون تفاصيلها حتى الآن.



وكان وزير البترول المصري كريم قد زار في أيار الماضي، حيث بحث مع المسؤولين القطريين تسريع تنفيذ مشروعات مشتركة للغاز، وإبرام عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.



ويأتي هذا التوجه في ظل تقارير إسرائيلية تحدثت عن استمرار تعليق الحكومة اعتماد صفقة الغاز مع مصر بقيمة 35 مليار دولار، في إطار ضغوط سياسية مرتبطة بمواقف من الحرب على غزة، ما دفع مصر إلى البحث عن بدائل أخرى.



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صفقة استيراد الغاز من حقل "ليفياثان" مهددة بالتعثر، الأمر الذي فتح الباب أمام قطر للدخول كمورد محتمل.

(القاهرة24)