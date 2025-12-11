تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
رغم المساعي الأميركية للحد من تطورهما.. هواوي وSMIC تقودان طفرة الصين في صناعة الرقائق الإلكترونية
Lebanon 24
11-12-2025
|
23:29
تحقق شركة
هواوي
(Huawei Technologies) وشريكتها في التصنيع Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) تقدماً في تقنيات إنتاج الرقائق رغم المساعي الأميركية للحد من تطورهما، وذلك وفق تحليل لمكونات هاتف جديد أجرته شركة الأبحاث TechInsights.
وذكرت الشركة أن معالج Kirin 9030 المستخدم في هاتف Huawei Mate 80 Pro Max صُنع باستخدام نسخة مطورة من تقنية SMIC، مؤكدة أن هذا المكون يمثل "أكثر تقنيات تصنيع أشباه الموصلات المحلية تقدماً في
الصين
حتى الآن"، بحسب "
بلومبرغ
".
وأضاف التقرير أن الشريحة الجديدة تكشف أن SMIC حققت تحسينات تدريجية، لكنها ذات مغزى في توسيع قدرات التصنيع مقارنة بجيلها السابق.
وتخضع الشركتان الصينيتان لقيود تصدير أميركية تحد من وصولهما إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات. (الشرق)
