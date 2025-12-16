أسواق الطاقة تتأثر بالتطورات الجيوسياسية وتباطؤ الإقتصاد الصيني

سجّلت أسعار تراجعًا في التعاملات، على وقع مؤشرات متزايدة إلى احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بشأن ، وما قد يرافقه من تخفيف محتمل للعقوبات المفروضة على النفط الروسي.



وبحسب التداولات، انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب الوسيط" تسليم كانون الثاني بنسبة 0.63% لتبلغ 56.45 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي تسليم شباط بنسبة 0.59% إلى 60.20 دولارًا للبرميل.



ويأتي هذا التراجع في ظل أجواء تفاؤل في الأسواق، بعد إفادة مسؤولين بأن عرضت تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار تلك التي يوفرها ، ما عزّز التوقعات بقرب انطلاق مفاوضات جدية لإنهاء الصراع.



وفي هذا السياق، اعتبر محللو بنك "ANZ" أن أسعار النفط تراجعت مع قيام الأسواق بتقييم مؤشرات التفاؤل المتصلة بإمكان التوصل إلى تسوية سلمية بين وأوكرانيا.



إلى ذلك، زادت الضغوط على أسعار النفط بفعل صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من ، أظهرت استمرار تراجع أسعار المنازل الجديدة خلال الشهر الماضي، وتباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى أبطأ وتيرة منذ أكثر من عام، إضافة إلى تسجيل القروض المصرفية الجديدة مستويات أدنى من التوقعات.



وأفاد مكتب الإحصاء الوطني الصيني بأن متوسط أسعار المساكن الجديدة في المدن الأربع الكبرى، وهي وشنغهاي وشوانغتشو وشنزن، انخفض بنسبة 0.4% على أساس شهري، في حين سجّلت مدينة شنغهاي، المركز الاقتصادي للبلاد، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% شهريًا.



كما أعلن المكتب أن الناتج الصناعي الصيني حقق نموًا بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى نمو بنحو 5%.



(RT + رويترز)

