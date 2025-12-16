تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

أسواق الطاقة تتأثر بالتطورات الجيوسياسية وتباطؤ الإقتصاد الصيني

Lebanon 24
16-12-2025 | 11:41
سجّلت أسعار النفط تراجعًا في التعاملات، على وقع مؤشرات متزايدة إلى احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، وما قد يرافقه من تخفيف محتمل للعقوبات المفروضة على النفط الروسي.

وبحسب التداولات، انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" تسليم كانون الثاني بنسبة 0.63% لتبلغ 56.45 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي تسليم شباط بنسبة 0.59% إلى 60.20 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا التراجع في ظل أجواء تفاؤل في الأسواق، بعد إفادة مسؤولين بأن الولايات المتحدة عرضت تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار تلك التي يوفرها حلف شمال الأطلسي، ما عزّز التوقعات بقرب انطلاق مفاوضات جدية لإنهاء الصراع.

وفي هذا السياق، اعتبر محللو بنك "ANZ" أن أسعار النفط تراجعت مع قيام الأسواق بتقييم مؤشرات التفاؤل المتصلة بإمكان التوصل إلى تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا.

إلى ذلك، زادت الضغوط على أسعار النفط بفعل صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، أظهرت استمرار تراجع أسعار المنازل الجديدة خلال الشهر الماضي، وتباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى أبطأ وتيرة منذ أكثر من عام، إضافة إلى تسجيل القروض المصرفية الجديدة مستويات أدنى من التوقعات.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني الصيني بأن متوسط أسعار المساكن الجديدة في المدن الصينية الأربع الكبرى، وهي بكين وشنغهاي وشوانغتشو وشنزن، انخفض بنسبة 0.4% على أساس شهري، في حين سجّلت مدينة شنغهاي، المركز الاقتصادي للبلاد، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% شهريًا.

كما أعلن المكتب أن الناتج الصناعي الصيني حقق نموًا بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى نمو بنحو 5%.

(RT + رويترز)
Lebanon24
16:52 | 2025-12-16
Lebanon24
16:37 | 2025-12-16
Lebanon24
16:34 | 2025-12-16
Lebanon24
15:08 | 2025-12-16
Lebanon24
11:56 | 2025-12-16
Lebanon24
09:54 | 2025-12-16
