السعودية تحصد 7.016 مليار ريال من إصدار صكوك محلية لشهر كانون الاول

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، اليوم الثلاثاء، استكمال استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2025 ضمن برنامج صكوك حكومة بالريال، مع تحديد إجمالي حجم التخصيص عند 7.016 مليار .





وأوضح المركز أن الإصدار قُسّم إلى خمس شرائح، شملت شريحة أولى بقيمة 1.236 مليار ريال لصكوك تستحق في 2027، وثانية بقيمة 335 مليون ريال تستحق في 2029، وثالثة بقيمة 1.180 مليار ريال تستحق في 2032، إضافة إلى شريحة بقيمة 1.692 مليار ريال تستحق في 2036، وخامسة بقيمة 2.573 مليار ريال تستحق في 2039، بحسب "واس".

Advertisement