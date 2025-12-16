تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

في ألمانيا.. ارتفاع حاد لعمليات الدفع الرقمي

Lebanon 24
16-12-2025 | 16:34
Doc-P-1456236-639015251432142262.jpg
Doc-P-1456236-639015251432142262.jpg photos 0
كشفت دراسة للبنك المركزي الألماني عن قفزة كبيرة في المدفوعات بالبطاقات عبر الهواتف والساعات الذكية، إذ ارتفعت من نحو 5% في النصف الثاني من 2022 إلى قرابة 16% في النصف الثاني من 2024.

في المقابل، تراجع استخدام البطاقات البلاستيكية لصالح نسخها الرقمية في المحافظ الإلكترونية، ويعود ذلك جزئياً إلى سرعة الدفع عبر الهاتف الذكي التي لا تتجاوز في المتوسط 14 ثانية.

وبنهاية 2024، بلغ عدد بطاقات الدفع المتداولة في ألمانيا 196 مليون بطاقة صادرة عن مزودي خدمات محليين، بينها 162 مليون بطاقة خصم (83%) تُخصم عملياتها فوراً من الحساب، بحسب البنك المركزي الألماني ووكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ومنذ 2018، زاد عدد بطاقات الخصم بمعدل سنوي 6.5%، مقابل تراجع حصة بطاقات الائتمان الحقيقية إلى 17% من سوق البطاقات.

بطاقة "جيرو كارد"

لا تزال "جيرو كارد" بطاقة الخصم الأوسع استخداماً في ألمانيا، بحصة 72% من المعاملات بنهاية 2024، رغم تقدم مزودين دوليين مثل "فيزا" و"ماستركارد"، خاصة عبر البنوك الرقمية، مع هيمنتهم أوروبياً بنسبة 69%.

ويُعزَّز هذا التوجه لكون 7 فقط من أصل 20 دولة في منطقة اليورو تمتلك نظام بطاقات وطني خاصاً بها.

وبالنسبة للتجار، تبقى "جيرو كارد" الأرخص كلفة، إذ تبلغ رسومها نحو 0.8% من قيمة المبيعات، مقارنة بـ2.3% للدفع النقدي، و2.1% لبطاقات الخصم الدولية، و2.4% لبطاقات الائتمان.(العربية) 
