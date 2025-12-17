تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

ماليزيا تعلن مراجعة اتفاقها التجاري مع أميركا لإعادة التفاوض على البنود غير العادلة

Lebanon 24
17-12-2025 | 10:00
Doc-P-1456535-639015869123856684.jpg
Doc-P-1456535-639015869123856684.jpg photos 0
قال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي الجديد إن بلاده ستراجع اتفاقها التجاري مع أميركا وستعيد التفاوض بشأن أي من البنود التي يتم اعتبارها غير عادلة.

وأضاف الوزير جوهري عبدالغني في أول يوم له في منصبه: "لا يمكننا التراجع عما تم توقيعه بالفعل، لكن في هذا الاجتماع، نريد تحديد المجالات التي ربما تحتاج إلى إعادة التفاوض، حيث أن البنود غير عادلة".

وأضاف الوزير جوهري عبدالغني في أول يوم له في منصبه: "لا يمكننا التراجع عما تم توقيعه بالفعل، لكن في هذا الاجتماع، نريد تحديد المجالات التي ربما تحتاج إلى إعادة التفاوض، حيث أن البنود غير عادلة".

وكانت الدولتان قد وقعتا على اتفاق تجاري في أكتوبر الماضي تمنح بموجبه ماليزيا "امتيازات كبيرة في الوصول إلى السوق" لبعض السلع الأميركية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وبموجب الاتفاق التجاري، ستشتري الشركات الماليزية أيضاً ما قيمته 150 مليار دولار من أشباه الموصلات ومكونات ومعدات صناعة الطيران والفضاء ومعدات مراكز البيانات من شركات أميركية خلال السنوات الخمس المقبلة.
زير جوهري عبدالغني في أول يوم له في منصبه: "لا يمكننا التراجع عما تم توقيعه بالفعل، لكن في هذا الاجتماع، نريد تحديد المجالات التي ربما تحتاج إلى إعادة التفاوض، حيث أن البنود غير عادلة".

وكانت الدولتان قد وقعتا على اتفاق تجاري في أكتوبر الماضي تمنح بموجبه ماليزيا "امتيازات كبيرة في الوصول إلى السوق" لبعض السلع الأميركية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وبموجب الاتفاق التجاري، ستشتري الشركات الماليزية أيضاً ما قيمته 150 مليار دولار من أشباه الموصلات ومكونات ومعدات صناعة الطيران والفضاء ومعدات مراكز البيانات من شركات أميركية خلال السنوات الخمس المقبلة. (العربية)
