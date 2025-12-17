ماليزيا تعلن مراجعة اتفاقها التجاري مع أميركا لإعادة التفاوض على البنود غير العادلة

قال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي الجديد إن بلاده ستراجع اتفاقها التجاري مع أميركا وستعيد التفاوض بشأن أي من البنود التي يتم اعتبارها غير عادلة.



وأضاف الوقال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي الجديد إن بلاده ستراجع اتفاقها التجاري مع أميركا وستعيد التفاوض بشأن أي من البنود التي يتم اعتبارها غير عادلة.



وأضاف الوزير جوهري عبدالغني في أول يوم له في منصبه: "لا يمكننا التراجع عما تم توقيعه بالفعل، لكن في هذا الاجتماع، نريد تحديد المجالات التي ربما تحتاج إلى إعادة التفاوض، حيث أن البنود غير عادلة".



وكانت الدولتان قد وقعتا على اتفاق تجاري في أكتوبر الماضي تمنح بموجبه ماليزيا "امتيازات كبيرة في الوصول إلى السوق" لبعض السلع الأميركية، وفقاً لوكالة "د ب أ".



وبموجب الاتفاق التجاري، ستشتري أيضاً ما قيمته 150 مليار دولار من أشباه الموصلات ومكونات ومعدات صناعة الطيران والفضاء ومعدات مراكز البيانات من شركات أميركية خلال السنوات الخمس المقبلة.

زير جوهري عبدالغني في أول يوم له في منصبه: "لا يمكننا التراجع عما تم توقيعه بالفعل، لكن في هذا الاجتماع، نريد تحديد المجالات التي ربما تحتاج إلى إعادة التفاوض، حيث أن البنود غير عادلة".



وكانت الدولتان قد وقعتا على اتفاق تجاري في أكتوبر الماضي تمنح بموجبه ماليزيا "امتيازات كبيرة في الوصول إلى السوق" لبعض السلع الأميركية، وفقاً لوكالة الأنباء "د ب أ".



وبموجب الاتفاق التجاري، ستشتري الشركات الماليزية أيضاً ما قيمته 150 مليار دولار من أشباه الموصلات ومكونات ومعدات صناعة الطيران والفضاء ومعدات مراكز البيانات من شركات أميركية خلال السنوات الخمس المقبلة. (العربية)

Advertisement