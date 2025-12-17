تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
"BO2"... البنك الرقمي الأول في لبنان الذي يُطلق عدة محافظ بعملات مختلفة
Lebanon 24
17-12-2025
|
10:44
أطلق "BO2" من بنك بيبلوس، البنك الرقمي اللبناني الأكثر ابتكارا، على تطبيقه، عدة محافظ بعملات مختلفة، مرتبطة ببطاقة رقمية او فعلية واحدة.
فبالإضافة الى الدولار الأميركي، بات بإمكان العملاء فتح محافظ متعددة على تطبيق "BO2" باليورو، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي،
الريال
السعودي، الدرهم الإماراتي والليرة
اللبنانية
، مع إمكانية تحويل العملات فورا" وبأسعار تفضيلية آنية، والدفع في الخارج أو التسوق عبر الإنترنت بأي من هذه العملات بسهولة تامة، من دون أي رسوم على العمليات العابرة للحدود او هوامش صرف إضافية.
ويقوم تطبيق "BO2"، تلقائيا بتحديد عملة العملية وخصم المبلغ من المحفظة المعنية. وفي حال عدم كفاية الرصيد، تعمل خاصية التحويل التلقائي على نقل المبلغ المطلوب فورا من محفظة الدولار الأميركي، بما يضمن استمرارية عمليات الدفع دون انقطاع.
وفي هذا السياق، قالت السيّدة جومانا
باسيل
نائبة
المدير العام
ورئيسة الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة بنك بيبلوس: "يعكس هذا الإطلاق التزامنا المستمر بالابتكار واستباق الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. ومن خلال تقديم أولى باقات المحافظ المتعددة من العملات الأجنبية في
لبنان
على شاشة واحدة، يمكّن البنك الرقمي "BO2" عملاءه من التمتع بمرونة أكبر وسهولة وتحكم أوسع بأموالهم، أينما وجدوا في العالم".
وصُممت هذه الميزة الفريدة من نوعها لتلبية احياجات المسافرين والطلاب في الخارج والمتسوقين عبر الإنترنت بشكل متكرر، ما يعزز
التزام
"BO2" بتقديم تجارب مصرفية رقمية أذكى وعابرة للحدود لعملائه.
