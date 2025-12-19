تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
إقتصاد
روسيا تخفّض سعر الفائدة إلى 16% وسط مخاوف تضخمية
Lebanon 24
19-12-2025
|
07:28
خفّضت
روسيا
سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي، في خطوة تعكس القلق من أن تؤدي زيادة ضريبية مرتقبة إلى تصاعد الضغوط التضخمية، رغم توقعات بأن يمنح القرار قطاع الأعمال متنفسا محدودا.
وقلّص
البنك المركزي
الروسي، الجمعة، تكاليف الاقتراض إلى 16%، بما يتوافق مع توقعات غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم
بلومبرغ
، في حين توقّع اثنان من أصل عشرة مشاركين خفض الفائدة إلى 15.5%.
وقال صانعو السياسات في بيان إن البنك المركزي سيُبقي الأوضاع النقدية مشددة بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، ما يعني استمرار تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة.
ومن المقرر أن تعقد محافظة البنك المركزي
إلفيرا نابيولينا
مؤتمرا صحفيا عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت
موسكو
. (الشرق)
فيرا
