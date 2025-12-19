روسيا تخفّض سعر الفائدة إلى 16% وسط مخاوف تضخمية

خفّضت سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي، في خطوة تعكس القلق من أن تؤدي زيادة ضريبية مرتقبة إلى تصاعد الضغوط التضخمية، رغم توقعات بأن يمنح القرار قطاع الأعمال متنفسا محدودا.



وقلّص الروسي، الجمعة، تكاليف الاقتراض إلى 16%، بما يتوافق مع توقعات غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم ، في حين توقّع اثنان من أصل عشرة مشاركين خفض الفائدة إلى 15.5%.



وقال صانعو السياسات في بيان إن البنك المركزي سيُبقي الأوضاع النقدية مشددة بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، ما يعني استمرار تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة.



ومن المقرر أن تعقد محافظة البنك المركزي مؤتمرا صحفيا عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت . (الشرق)

