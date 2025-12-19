تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
19
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
صفقة مرتقبة تُخرج تيك توك من السيطرة الصينية في الولايات المتحدة
Lebanon 24
19-12-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقّعت شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك، اتفاقًا لبيع وحدتها في
الولايات المتحدة
ضمن مشروع مشترك يخضع لسيطرة مستثمرين أميركيين، وفق مذكرة داخلية للرئيس التنفيذي للتطبيق نقلتها وكالة
رويترز
.
ومن المقرر إتمام الصفقة في 22 كانون الثاني، في خطوة تُنهي
سنوات من
الضغوط الأميركية لإجبار الشركة
الصينية على
التخارج من السوق الأميركية بدواعٍ تتعلق بالأمن القومي.
وبموجب الاتفاق، ستبلغ الحصة المجمعة لكل من
أوراكل
وسيلفر ليك وشركة إم.جي.إكس
الإماراتية
45% من الكيان الجديد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صفقة تيك توك معلّقة
Lebanon 24
صفقة تيك توك معلّقة
20/12/2025 03:32:11
20/12/2025 03:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بيسنت: الصين وافقت على صفقة نقل ملكية "تيك توك"
Lebanon 24
بيسنت: الصين وافقت على صفقة نقل ملكية "تيك توك"
20/12/2025 03:32:11
20/12/2025 03:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: الصين وافقت على صفقة نقل ملكية تيك توك
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: الصين وافقت على صفقة نقل ملكية تيك توك
20/12/2025 03:32:11
20/12/2025 03:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"تيك توك": خفض حصة بايت دانس الصينية في الفرع الأميركي إلى 20%
Lebanon 24
"تيك توك": خفض حصة بايت دانس الصينية في الفرع الأميركي إلى 20%
20/12/2025 03:32:11
20/12/2025 03:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الأمن القومي
الصينية على
وكالة رويتر
الإماراتية
الإماراتي
سيلفر ليك
سنوات من
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد إسقاط قيصر… دمشق تطرق أبواب النظام المالي العالمي
Lebanon 24
بعد إسقاط قيصر… دمشق تطرق أبواب النظام المالي العالمي
16:00 | 2025-12-19
19/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن "قانون الانتظام المالي"
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن "قانون الانتظام المالي"
13:58 | 2025-12-19
19/12/2025 01:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع في مرفأ طرابلس لتعزيز التكامل بين النقل البحري والسككي
Lebanon 24
اجتماع في مرفأ طرابلس لتعزيز التكامل بين النقل البحري والسككي
11:14 | 2025-12-19
19/12/2025 11:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مدبولي من غرفة بيروت: الشراكة المصرية – اللبنانية ضرورة وإعادة الإعمار أولوية
Lebanon 24
مدبولي من غرفة بيروت: الشراكة المصرية – اللبنانية ضرورة وإعادة الإعمار أولوية
11:05 | 2025-12-19
19/12/2025 11:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم الارباح.. سهم نايكي يهبط
Lebanon 24
رغم الارباح.. سهم نايكي يهبط
10:48 | 2025-12-19
19/12/2025 10:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
02:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
10:51 | 2025-12-19
19/12/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
00:12 | 2025-12-19
19/12/2025 12:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يتعرّض لوعكة صحية أدخلته المستشفى.. وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يتعرّض لوعكة صحية أدخلته المستشفى.. وهذا وضعه (صورة)
02:51 | 2025-12-19
19/12/2025 02:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
08:54 | 2025-12-19
19/12/2025 08:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2025-12-19
بعد إسقاط قيصر… دمشق تطرق أبواب النظام المالي العالمي
13:58 | 2025-12-19
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن "قانون الانتظام المالي"
11:14 | 2025-12-19
اجتماع في مرفأ طرابلس لتعزيز التكامل بين النقل البحري والسككي
11:05 | 2025-12-19
مدبولي من غرفة بيروت: الشراكة المصرية – اللبنانية ضرورة وإعادة الإعمار أولوية
10:48 | 2025-12-19
رغم الارباح.. سهم نايكي يهبط
10:22 | 2025-12-19
الهيئات الزراعية تحذّر: قانون البذور يهدّد السيادة الغذائية والبذور البلدية
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
20/12/2025 03:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
20/12/2025 03:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
20/12/2025 03:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24