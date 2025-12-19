صفقة مرتقبة تُخرج تيك توك من السيطرة الصينية في الولايات المتحدة

وقّعت شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك، اتفاقًا لبيع وحدتها في ضمن مشروع مشترك يخضع لسيطرة مستثمرين أميركيين، وفق مذكرة داخلية للرئيس التنفيذي للتطبيق نقلتها وكالة .



ومن المقرر إتمام الصفقة في 22 كانون الثاني، في خطوة تُنهي الضغوط الأميركية لإجبار الشركة التخارج من السوق الأميركية بدواعٍ تتعلق بالأمن القومي.



وبموجب الاتفاق، ستبلغ الحصة المجمعة لكل من وسيلفر ليك وشركة إم.جي.إكس 45% من الكيان الجديد.





